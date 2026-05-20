Mercedes Milá, sobre el caso Andic, después de convertirse en colaboradora exprés de 'Directo al grano': "Estoy traumatizada"

Mercedes Milá vuelve a estar en el centro de atención debido a su intensa promo de cara al estreno de su nuevo programa en TVE. La periodista ha hecho gala del título de su nuevo formato, 'Me meto en un jardín' y ayer alzó la voz en 'La revuelta' para defender a Zapatero tras su imputación. Esta tarde, Milá ha continuado su ruta y se ha convertido en colaboradora exprés de 'Directo al grano' para opinar sobre el caso de Isak Andic.

Y es que como decimos, la catalana sólo tenía previsto conceder una entrevista para promocionar su nuevo proyecto en TVE, pero ha solicitado alargar su visita para opinar sobre el caso del que todo el mundo habla en Catalunya. Así, en la mesa de 'Directo al grano' ha dado su opinión, no sin antes sonarse los mocos en directo: "Bueno, te dejamos que te suenes primero", decía ejtre risas Flich. "A ti no te los voy a enseñar", respondía la Milá.

Tras este breve y anécdotico momento, la que fuera presentadora de 'Gran Hermano', ha expresado su sentir con este caso familiar: "Estoy traumatizada", comenzaba diciendo. "¿Tú conoces a esta familia?", le ha preguntado la presentadora Marta Flich. "Sí. A Jonathan no lo conozco personalmente, pero era una familia súper conocida en Catalunya", ha comentado la periodista.

"Todo lo que hemos leído e ido escuchando nos parecía imposible. Lo que más me ha impresionado es que hubiera recorrido el camino que hicieron cuando el padre murió, un día antes. Eso me ha parecido rarísimo", añadía extrañada Milá.

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"Hasta en tres ocasiones la policía lo ubica allí. Y hay muchas contradicciones...", puntualizaba Flich, que invitaba a la periodista a quedarse mientras ampliaban la información sobre el caso.