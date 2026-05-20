'La promesa', avance capítulo mañana 21 de mayo: Un secreto al descubierto desata el caos entre los Luján

'La Promesa' se prepara para vivir uno de sus capítulos más tensos e intensos hasta la fecha. La exitosa serie diaria de La 1 de TVE no frena el ritmo y está a punto de hacer saltar todo por los aires con una revelación que dejará a los espectadores pegados a la pantalla: la verdadera identidad de Vera ha dejado de ser un secreto.

La bomba estalla cuando Alonso revela ante toda la familia que la joven doncella es, en realidad, Mercedes, la hija de los duques de Carril. Una noticia de tal magnitud obliga a Manuel a dar un paso al frente y admitir que él ya conocía este gran secreto desde hace tiempo, algo que no sentará nada bien al resto de los miembros de la familia y encenderá las alarmas en palacio. Ante el inminente riesgo de un escándalo que destroce su reputación, el marqués de Luján se verá obligado a exigir absoluta discreción para evitar que la información traspase los muros de la finca.

Pero la cosa no se queda ahí. Lejos de esconderse, Vera decide sincerarse también en los pasillos del servicio y confiesa su verdadero origen a sus compañeros. Una revelación que no será bien recibida por todos, provocando especialmente la indignación de Cristóbal, que no podrá ocultar su monumental enfado al descubrir quién ha estado trabajando realmente a su lado.

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Además, 'La promesa' revelará una de las confesiones más duras de las últimas semanas: Ricardo decidirá abrirse en canal con Petra y le revelará el secreto que le atormenta: fue él quien mató accidentalmente a Ana. Además, confesará que Santos lleva demasiado tiempo cargando con una culpa y un secreto que no le corresponden.