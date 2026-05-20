Final europea
Unai Emery, a la conquista de su 5ª Europa League: Dónde ver su documental antes de la final del Aston Villa esta noche
Te contamos los detalles del estreno y las plataformas disponibles para seguir la historia del 'Rey de la Europa League' antes del duelo ante el Friburgo.
El "Rey de la Europa League" está de vuelta en su escenario favorito. Esta noche, Unai Emery buscará agrandar aún más su leyenda en el fútbol continental dirigiendo al Aston Villa en la gran final de la UEFA Europa League frente al sorprendente Friburgo alemán. Tras ganar tres títulos con el Sevilla y uno con el Villarreal, el técnico de Fuenterrabía está a solo 90 minutos de levantar su quinta corona personal.
Si no te quieres perder la gran cita futbolística de la jornada te contamos los horarios, canales de televisión y plataformas de streaming para verlo todo online en directo.
El documental que relata su éxito
Para comprender cómo el entrenador español ha logrado transformar por completo al Aston Villa hasta llevarlo a las puertas de la gloria europea y cómo se ha coronado cuatro veces en la Europa League, existe una piezas documental imprescindibles que puedes ver antes de la final de esta noche.
'Informe Plus+: Unai Emery, pasión y método' (En Movistar Plus+): Un viaje profundo a la mente obsesiva, detallista y apasionada del técnico vasco. Repasa toda su trayectoria desde sus humildes inicios como futbolista y su debut en los banquillos con el Lorca, hasta coronarse como el técnico más laureado de la historia de esta competición.
Horario y canales para ver la final
La gran final de la Europa League se disputa este miércoles 20 de mayo en el Tüpraş Stadium (Beşiktaş Park) de Estambul, Turquía. El pitido inicial será a las 21:00 hora peninsular española. El encuentro se podrá ver por los canales M+ Liga de Campeones HDR (M442 O116), Movistar Plus+ (M7), Orange Fútbol 1 (107), M+ Liga de Campeones (M60 O115) y LaLiga TV Bar, de la plataforma Movistar Plus+.
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