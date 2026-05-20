Disney+ se convierte en la gran casa del anime en streaming: suma desde 'Oliver y Benji' hasta 'Dragon Ball', pasando por 'Naruto'

Disney+ amplía su oferta de anime con una nueva batería de títulos clásicos y fenómenos recientes. La plataforma incorporará próximamente a su catálogo series como ‘Dragon Ball Super’, ‘Jujutsu Kaisen’, ‘Dorohedoro’, ‘My Hero Academia’, ‘Naruto’, ‘Naruto Shippuden’, ‘Guardianes de la Noche: Kimetsu no Yaiba’ o ‘Campeones: Oliver y Benji’, reforzando así una línea de contenido cada vez más importante dentro de su estrategia de entretenimiento para todos los públicos.

Entre las primeras novedades estará ‘Jujutsu Kaisen’. La temporada 2 ya está disponible en Disney+, mientras que la primera llegará el 21 de mayo. Un día después, el 22 de mayo, la plataforma estrenará la primera temporada completa de ‘Dorohedoro’ y los ocho primeros episodios de su segunda entrega, que continuará después con nuevos capítulos cada semana.

El 31 de mayo será el turno de ‘Dragon Ball Super’, la continuación oficial de la historia de ‘Dragon Ball’ tras la derrota de Majin Boo. La franquicia también sumará la película ‘Dragon Ball Super: Super Hero’, que llegará el 19 de junio. Ese mismo día, Disney+ incorporará las temporadas 1 y 2 de ‘My Hero Academia’, el fenómeno protagonizado por Izuku, un joven sin poderes en un mundo donde casi todos nacen con un Don.

La plataforma también ha anunciado otros títulos que llegarán próximamente, aunque todavía sin fecha concreta. Entre ellos están ‘Star Wars: Visions presenta - La jedi número 9’, ‘Naruto’, ‘Naruto Shippuden’, ‘Guardianes de la Noche: Kimetsu no Yaiba’, ‘Campeones: Oliver y Benji’, las tres primeras temporadas de ‘Yu-Gi-Oh!’, ‘Though I Am an Inept Villainess’ y ‘Undead Unluck Winter Arc’.

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Estas incorporaciones se suman al anime que Disney+ ya tiene disponible, con títulos como ‘Rooster Fighter’, ‘Snowball Earth’, ‘Bleach’, ‘Bleach: Thousand Year Blood War’, ‘Tokyo Revengers’ y ‘Medalist’. Con esta ampliación, la plataforma refuerza su catálogo con una mezcla de franquicias históricas, éxitos contemporáneos y nuevas producciones pensadas para atraer tanto a espectadores veteranos como a nuevas generaciones.