¿Por qué no se emite hoy 'Barrio Esperanza' en TVE? Esta es la nueva fecha de su final

Los seguidores de 'Barrio Esperanza' se llevarán una importante sorpresa al encender la televisión esta noche. Tras semanas instalada en el prime time del miércoles, La 1 de TVE ha decidido retirar la serie de su parrilla para el día de hoy. Una estrategia de última hora impulsada por las urgencias de la cadena pública de frenar su crisis en las audiencias nocturnas.

La caída en picado de la ficción ha sido el detonante principal de este movimiento. Aunque 'Barrio Esperanza' comenzó su andadura con un gran éxito (cosechando un magnífico 15,3% de share y más de 1,6 millones de espectadores en su estreno - que fue un domingo-. ), su posterior traslado a la noche del miércoles trajo consigo una preocupante tendencia a la baja hasta tocar fondo en su última emisión, donde registró un 7,7% de cuota de pantalla y apenas 665.000 fieles, quedando como la cuarta opción de la noche.

Ante esta situación insostenible, RTVE ha preferido recular y acelerar el final de la primera temporada De este modo, los espectadores no podrán ver hoy un nuevo episodio, pero a cambio, la corporación ya ha fijado el desenlace definitivo mediante un evento televisivo especial.

La ficción regresará a sus horario habitual. TVE ha decidido devolver la producción a la misma noche en la que saboreó el éxito en su estreno: el fin de semana. El gran final de la primera temporada de 'Barrio Esperanza' se emitirá el próximo domingo 24 de mayo a partir de las 22:00 horas.

Noticias relacionadas

Para esta esperada despedida, La 1 ofrecerá un doble capítulo final con el que cerrará todas las tramas de la serie de Mariona Terés, buscando recuperar el colchón de público del domingo y despedir la ficción con un dato mucho más digno que el cosechado en su última entrega.