Audiencias TV ayer | 'Supervivientes: Tierra de Nadie' lidera el martes y 'Código 10' firma su mejor cuota del año

'Supervivientes: Tierra de Nadie' volvió a liderar la noche del martes en Telecinco. El reality firmó un 13,3% de cuota de pantalla y reunió a 820.000 espectadores, imponiéndose de nuevo en su franja pese a la competencia. Por su parte, cerca quedó el nuevo episodio de 'En tierra lejana', que se hizo con un 11,5% de cuota, llegando a sumar 833.000 espectadores.

En La 1, 'Al cielo con ella' creció hasta su tercer mejor dato al alcanzar un 9,1% de share y 706.000 espectadores, y también destacó Cuatro, donde 'Código 10' subió a su mejor cuota de 2026 con un 8,9% y 541.000 espectadores. En laSexta, el especial de 'El objetivo' dedicado a Zapatero no consiguió demasiado alcance, firmando un 4,7% de cuota y reunió a 307.000 espectadores.

Antes, en el access prime time, 'El Hormiguero' volvió a imponerse con la visita de Marcos Llorente, alcanzando un 13,9% de share y 1.707.000 espectadores. Muy cerca se situó 'La Revuelta', que creció con Mercedes Milá hasta el 12,6% y 1.535.000 espectadores. Cuatro también brilló en el access con 'Horizonte', que marcó máximo de 2026 al subir hasta el 9,7% de cuota y 1.183.000 espectadores. Además, fuera del prime time, 'Todo es mentira' logró máximo de temporada en la sobremesa de Cuatro con un 8,5% de share y 675.000 espectadores.

PRIME TIME

La 1

La revuelta: 1.535.000 (12,6%)

Al cielo con ella: 706.000 (9,1%)

Antena 3

El hormiguero: 1.707.000 (13,9%)

En tierra lejana: 833.000 (11,5%)

Telecinco

First dates: 992.000 (8%)

Supervivientes. Tierra de nadie: 820.000 (13,3%)

laSexta

El intermedio: 814.000 (6,6%)

El Objetivo “Especial Zapatero”: 307.000 (4,7%)

Cuatro

First dates: 487.000 (4,5%)

Horizonte: 1.183.000 (9,7%)

Código 10: 541.000 (8,9%)

La 2

Trivial pursuit: 524.000 (4,9%)

Cifras y letras: 678.000 (5,4%)

Versión española “Calladita”: 302.000 (3,1%)

LATE NIGHT

La 1

El cine que somos “Viva la vida (2018)”: 108.000 (3,3%)

Antena 3

En tierra lejana: 239.000 (7,6%)

laSexta

Equipo de investigación: 76.000 (3,7%)

Cuatro

En el punto de mira: 107.000 (5,9%)

La 2

El avión de las novias: 79.000 (1,7%)

Apocalipsis de la antigüedad: 42.000 (1,7%)

TARDE

La 1

Directo al grano: 810.000 (10%)

Valle Salvaje: 715.000 (10,7%)

La Promesa: 826.000 (12,3%)

Malas lenguas: 698.000 (9,8%)

Aquí la Tierra: 1.056.000 (12,5%)

Antena 3

Sueños de libertad: 1.184.000 (13,7%)

Y ahora, Sonsoles: 712.000 (10,3%)

Pasapalabra: 1.536.000 (18,8%)

Telecinco

El tiempo justo: 621.000 (7,9%)

El diario de Jorge: 584.000 (8,7%)

¡Allá tú!: 754.000 (9,5%)

laSexta

Zapeando: 469.000 (5,6%)

Más vale tarde: 407.000 (6%)

laSexta Clave: 454.000 (4,6%)

Cuatro

Todo es mentira: 675.000 (8,5%)

Lo sabe, no lo sabe: 449.000 (6,7%)

La 2

Saber y ganar: 648.000 (7,1%)

Grandes documentales: 324.000 (4,1%)

Malas lenguas: 417.000 (6,2%)

Sukha: 103.000 (1,5%)

Trivial pursuit: 132.000 (1,6%)

MAÑANA

La 1

La hora de La 1: 382.000 (19,3%)

Mañaneros 360: 485.000 (15,7%)

Mañaneros 360: 858.000 (10,4%)

Antena 3

Espejo público: 363.000 (14,3%)

Cocina abierta con Karlos Arguiñano: 751.000 (15,6%)

La ruleta de la suerte: 1.595.000 (21,5%)

Telecinco

La mirada crítica: 152.000 (8,4%)

El programa de AR: 272.000 (11,9%)

Vamos a ver: 367.000 (11%)

El precio justo: 620.000 (9,2%)

laSexta

Aruser@s: 245.000 (11,3%)

Al rojo vivo: 318.000 (8,6%)

Cuatro

¡Toma salami!: 18.000 (1,4%)

Alerta cobra: 54.000 (2,7%)

Alerta cobra: 55.000 (2,6%)

En boca de todos: 272.000 (8,8%)

La 2

Arqueomanía: 11.000 (0,8%)

Belleza septentrional: 22.000 (1,2%)

Agrosfera: 28.000 (1,4%)

Aquí hay trabajo: 21.000 (1%)

La aventura del saber: 12.000 (0,5%)

Stanley Tucci recorriendo Italia: 35.000 (1,5%)

Hoteles gourmet: 36.000 (1,5%)

El western de La 2 “Un hombre y un colt”: 64.000 (2%)

El cazador: 121.000 (2%)

El cazador: 237.000 (2,6%)

INFORMATIVOS

Sobremesa

Antena 3 Noticias 1: 2.290.000 (24,4%)

Telediario 1: 1.280.000 (13,7%)

Informativos Telecinco 15h: 860.000 (9,2%)

laSexta Noticias 14h: 736.000 (8,7%)

Noticias Cuatro 1: 600.000 (8,3%)

Prime Time

Antena 3 Noticias 2: 2.200.000 (21%)

Telediario 2: 1.397.000 (13,5%)

laSexta Noticias 20h: 617.000 (8%)

Informativos Telecinco 21h: 790.000 (7,7%)

Noticias Cuatro 2: 437.000 (5,7%)

Matinal

Telediario matinal: 149.000 (18,6%)

Antena 3 Noticias de la mañana: 257.000 (14,5%)

El Matinal (Telecinco): 102.000 (9%)

RANKING

Diario: Antena 3 (14,2%), La 1 (11,8%), Telecinco (9,1%), Cuatro (7,3%), laSexta (6,3%), La 2 (3,6%).

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Mensual: Antena 3 (12,8%), La 1 (11%), Telecinco (9,2%), Cuatro (6,4%), laSexta (5,9%), La 2 (3,3%).