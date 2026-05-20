Martes 19 de mayo
Audiencias TV ayer | 'Supervivientes: Tierra de Nadie' lidera el martes y 'Código 10' firma su mejor cuota del año
Telecinco domina el prime time mientras Cuatro vive una noche fuerte con máximo de 'Horizonte' en el access.
'Supervivientes: Tierra de Nadie' volvió a liderar la noche del martes en Telecinco. El reality firmó un 13,3% de cuota de pantalla y reunió a 820.000 espectadores, imponiéndose de nuevo en su franja pese a la competencia. Por su parte, cerca quedó el nuevo episodio de 'En tierra lejana', que se hizo con un 11,5% de cuota, llegando a sumar 833.000 espectadores.
En La 1, 'Al cielo con ella' creció hasta su tercer mejor dato al alcanzar un 9,1% de share y 706.000 espectadores, y también destacó Cuatro, donde 'Código 10' subió a su mejor cuota de 2026 con un 8,9% y 541.000 espectadores. En laSexta, el especial de 'El objetivo' dedicado a Zapatero no consiguió demasiado alcance, firmando un 4,7% de cuota y reunió a 307.000 espectadores.
Antes, en el access prime time, 'El Hormiguero' volvió a imponerse con la visita de Marcos Llorente, alcanzando un 13,9% de share y 1.707.000 espectadores. Muy cerca se situó 'La Revuelta', que creció con Mercedes Milá hasta el 12,6% y 1.535.000 espectadores. Cuatro también brilló en el access con 'Horizonte', que marcó máximo de 2026 al subir hasta el 9,7% de cuota y 1.183.000 espectadores. Además, fuera del prime time, 'Todo es mentira' logró máximo de temporada en la sobremesa de Cuatro con un 8,5% de share y 675.000 espectadores.
PRIME TIME
La 1
La revuelta: 1.535.000 (12,6%)
Al cielo con ella: 706.000 (9,1%)
Antena 3
El hormiguero: 1.707.000 (13,9%)
En tierra lejana: 833.000 (11,5%)
Telecinco
First dates: 992.000 (8%)
Supervivientes. Tierra de nadie: 820.000 (13,3%)
laSexta
El intermedio: 814.000 (6,6%)
El Objetivo “Especial Zapatero”: 307.000 (4,7%)
Cuatro
First dates: 487.000 (4,5%)
Horizonte: 1.183.000 (9,7%)
Código 10: 541.000 (8,9%)
La 2
Trivial pursuit: 524.000 (4,9%)
Cifras y letras: 678.000 (5,4%)
Versión española “Calladita”: 302.000 (3,1%)
LATE NIGHT
La 1
El cine que somos “Viva la vida (2018)”: 108.000 (3,3%)
Antena 3
En tierra lejana: 239.000 (7,6%)
laSexta
Equipo de investigación: 76.000 (3,7%)
Cuatro
En el punto de mira: 107.000 (5,9%)
La 2
El avión de las novias: 79.000 (1,7%)
Apocalipsis de la antigüedad: 42.000 (1,7%)
TARDE
La 1
Directo al grano: 810.000 (10%)
Valle Salvaje: 715.000 (10,7%)
La Promesa: 826.000 (12,3%)
Malas lenguas: 698.000 (9,8%)
Aquí la Tierra: 1.056.000 (12,5%)
Antena 3
Sueños de libertad: 1.184.000 (13,7%)
Y ahora, Sonsoles: 712.000 (10,3%)
Pasapalabra: 1.536.000 (18,8%)
Telecinco
El tiempo justo: 621.000 (7,9%)
El diario de Jorge: 584.000 (8,7%)
¡Allá tú!: 754.000 (9,5%)
laSexta
Zapeando: 469.000 (5,6%)
Más vale tarde: 407.000 (6%)
laSexta Clave: 454.000 (4,6%)
Cuatro
Todo es mentira: 675.000 (8,5%)
Lo sabe, no lo sabe: 449.000 (6,7%)
La 2
Saber y ganar: 648.000 (7,1%)
Grandes documentales: 324.000 (4,1%)
Malas lenguas: 417.000 (6,2%)
Sukha: 103.000 (1,5%)
Trivial pursuit: 132.000 (1,6%)
MAÑANA
La 1
La hora de La 1: 382.000 (19,3%)
Mañaneros 360: 485.000 (15,7%)
Mañaneros 360: 858.000 (10,4%)
Antena 3
Espejo público: 363.000 (14,3%)
Cocina abierta con Karlos Arguiñano: 751.000 (15,6%)
La ruleta de la suerte: 1.595.000 (21,5%)
Telecinco
La mirada crítica: 152.000 (8,4%)
El programa de AR: 272.000 (11,9%)
Vamos a ver: 367.000 (11%)
El precio justo: 620.000 (9,2%)
laSexta
Aruser@s: 245.000 (11,3%)
Al rojo vivo: 318.000 (8,6%)
Cuatro
¡Toma salami!: 18.000 (1,4%)
Alerta cobra: 54.000 (2,7%)
Alerta cobra: 55.000 (2,6%)
En boca de todos: 272.000 (8,8%)
La 2
Arqueomanía: 11.000 (0,8%)
Belleza septentrional: 22.000 (1,2%)
Agrosfera: 28.000 (1,4%)
Aquí hay trabajo: 21.000 (1%)
La aventura del saber: 12.000 (0,5%)
Stanley Tucci recorriendo Italia: 35.000 (1,5%)
Hoteles gourmet: 36.000 (1,5%)
El western de La 2 “Un hombre y un colt”: 64.000 (2%)
El cazador: 121.000 (2%)
El cazador: 237.000 (2,6%)
INFORMATIVOS
Sobremesa
Antena 3 Noticias 1: 2.290.000 (24,4%)
Telediario 1: 1.280.000 (13,7%)
Informativos Telecinco 15h: 860.000 (9,2%)
laSexta Noticias 14h: 736.000 (8,7%)
Noticias Cuatro 1: 600.000 (8,3%)
Prime Time
Antena 3 Noticias 2: 2.200.000 (21%)
Telediario 2: 1.397.000 (13,5%)
laSexta Noticias 20h: 617.000 (8%)
Informativos Telecinco 21h: 790.000 (7,7%)
Noticias Cuatro 2: 437.000 (5,7%)
Matinal
Telediario matinal: 149.000 (18,6%)
Antena 3 Noticias de la mañana: 257.000 (14,5%)
El Matinal (Telecinco): 102.000 (9%)
RANKING
Diario: Antena 3 (14,2%), La 1 (11,8%), Telecinco (9,1%), Cuatro (7,3%), laSexta (6,3%), La 2 (3,6%).
Mensual: Antena 3 (12,8%), La 1 (11%), Telecinco (9,2%), Cuatro (6,4%), laSexta (5,9%), La 2 (3,3%).
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