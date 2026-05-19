Capítulo 418
'Valle Salvaje', avance del capítulo de hoy 19 de mayo: Braulio da un golpe sobre la mesa y destapa el engaño de José Luis
En otra línea de las tramas, Pedrito decide acompañar a Leonor para despedirse formalmente de María
‘Valle Salvaje’ continúa este martes 19 de mayo con un capítulo marcado por las importantes revelaciones sobre el engaño de José Luis. La serie diaria de La 1 se emite de lunes a viernes a las 17:45 horas y también puede verse en streaming a través de RTVE Play y Netflix.
'Valle salvaje' emite esta tarde el capítulo 418 en el que Braulio da un golpe sobre la mesa al enseñarle a su madre la prueba irrefutable de que José Luis les ha estado engañando desde el primer momento, lo que promete desatar una tormenta en el entorno familiar.
En otra línea de las tramas, Pedrito decide acompañar a Leonor para despedirse formalmente de María, sin imaginar que Rafael tomará una decisión completamente inesperada que afectará directamente tanto a la niña como a Rosalía.
Por último, la trama del misterio da un vuelco fundamental cuando por fin se revela la identidad de la persona que se encuentra detrás de los hilos de Pura y Petra, aunque las verdaderas intenciones de este misterioso cerebro de la operación todavía están por descubrirse.
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