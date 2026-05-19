Susana Díaz, idignada con Iván Redondo en 'Espejo Público': "Mientes usando mi nombre para vender libros"

Hay reencuentros que prometen curvas, pero el que han protagonizado Iván Redondo y Susana Díaz ha superado todas las expectativas, convirtiéndose en un auténtico momento televisivo de alto voltaje. Lo que empezó como un análisis político sobre el futuro del PSOE derivó rápidamente en un cruce de reproches, acusaciones de mentira y un monumental enfado por parte de la expresidenta de la Junta de Andalucía a costa del nuevo libro del consultor, titulado 'Manual'.

El ambiente se caldeó en el momento en que Redondo dejó caer que la senadora estaba molesta por lo que se cuenta en sus páginas. "Está picada conmigo, ya he visto", soltó el exjefe de gabinete de Moncloa, desatando la tormenta perfecta.

La réplica de Susana Díaz no se hizo esperar. "No, no, yo no me pico con nadie. Además, para que yo me pique hace falta tener algo de altura (...) Ya estoy cansada", sentenció tajante, dejando mudos a los presentes. La socialista no ocultó su indignación tras llevar varios días aguantando las píldoras promocionales del libro de Redondo.

Díaz negó categóricamente estar dolida por una cuestión afectiva, aclarando que no le une ninguna relación ni admiración hacia el analista. El motivo de su enfado era mucho más directo: lo acusa de mentir descaradamente. "Sí has entrado en polémica. La has puesto por escrito en un libro y además faltando a la verdad", le espetó.

El origen de la discordia se encuentra en un capítulo donde Redondo asegura que Pedro Sánchez llamó en su día a Susana Díaz para pedirle que retrasara las elecciones andaluzas y hacerlas coincidir con las generales, una sugerencia que, según él, ella desoyó.

La senadora desmontó el relato en pleno directo calificándolo de "historia errónea o falsa" y argumentando que, además de no producirse esa llamada, la propia Ley Electoral andaluza le habría impedido legalmente cumplir con esos plazos.

La tensión llegó a su punto álgido cuando Redondo intentó capear el temporal invitando a la audiencia a leer la obra, lo que encendió aún más a la andaluza: "¡Claro! Ves, al final iba de vender libros".

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Díaz, que también afeó al consultor el uso de un tono condescendiente y ciertas alusiones al "acento andaluz", cerró el debate con un veredicto demoledor que ya es historia de este cara a cara: "Lo tuyo ha sido una novela de ciencia ficción. Yo sé que quieres vender libros, pero no a mi costa, reinventando la historia de Andalucía".