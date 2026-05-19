'Sueños de libertad', avance de mañana 20 de mayo: Fina sufre un ataque de ansiedad y Damián intenta frenar el traslado de la fábrica

La tensión no deja de crecer en cada rincón de la colonia. El próximo episodio promete venir cargado de secretos al descubierto, crisis de ansiedad que lo cambian todo y una auténtica guerra en los despachos por el futuro de la empresa. Te contamos todo lo que va a pasar.

Por un lado, Nieves continuará completamente empeñada en descubrir la identidad del misterioso novio de Mabel. Las sospechas están más cerca que nunca de confirmarse: ¿logrará averiguar finalmente que el hombre que busca es Salva?

Mientras tanto, en el terreno sentimental, Don Agustín aconsejará a Tasio denunciar a Carmen por abandono de hogar como una estrategia desesperada para obligarla a volver a su lado. Sin embargo, Andrés frenará en seco la idea de su hermano, advirtiéndole de que lo que debe hacer es madurar y hacerse responsable de su propio error.

El capítulo también dejará espacio para la intimidad. Eduardo y Begoña compartirán un momento de confidencias muy sinceras: ella se desahogará sobre el gran error que cometió al casarse con Gabriel, mientras que él terminará confesando el significado de las iniciales grabadas en su navaja; la historia de una mujer a la que le pidió que le esperara para poder cumplir su sueño de viajar por el mundo.

La peor parte se la llevará Fina en la Casita de los Montes. Fina sufrirá un grave ataque de ansiedad al revivir de golpe los dolorosos momentos de la muerte de Santiago. Completamente superada por la situación, la fotógrafa terminará rompiéndose y le confesará a Marta que no se ve capaz de seguir viviendo en esa casa.

En el plano de las intrigas, Salva le confesará a Tasio sus sospechas sobre Álvaro, apuntando a que él podría estar detrás del misterioso robo de los camiones. Una teoría que Andrés no tardará en respaldar, confirmando que a ese hombre siempre le han interesado sospechosamente las rutas de transporte.

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Por último, el destino de la fábrica parece pender de un hilo. Gabriel se enfrentará duramente a Antoine Brossard tras enterarse de sus planes de trasladar la empresa a Marruecos. Para intentar evitar el desastre y que la fábrica no se mueva de España, Damián organizará una cena de urgencia con Brossard para intentar convencerle. Los problemas no vendrán solos para los De la Reina. Damián intuirá que Gabriel está detrás del sabotaje a la empresa y se lo echará en cara directamente, desatando una monumental discusión entre ambos que promete cambiar el rumbo de los acontecimientos.