Roberto Leal habla del increíble parecido físico con un presentador argentino y su experiencia en el país latino: "Pensaba que me paraban por 'Pasapalabra'"

Roberto Leal acudió anoche a 'El Hormiguero' para presentar su libro 'El sótano'. El presentador recordó en el programa de Pablo Motos su reciente experiencia en Argentina, donde coincidió con su doble, el presentador argentino 'El Pollo' Álvarez, con el que guarda un increíble parecido físico.

'El Hormiguero' mostró un vídeo con el paso de Roberto Leal por la radio donde trabaja Joaquín Álvarez y donde se podía apreciar como ambos bromeaban con su parecido, haciendo alusión al meme de Spider-man.

"Es increíble, tío", reaccionó Leal. "Este señor, que lo considero ya un gran amigo de Argentina, es uno de los presentadores más conocidos de allí. Yo lo he conocido por las redes sociales porque me decían que me parecía a él", ha relatado el conductor de 'El Desafío'.

"A él también se lo decían y coincidimos en Madrid hace cuatro años. Nos hicimos amigos y hasta hoy", ha comentado el presentador español. "Y ahora allí (en Argentina) me dijo 'vente conmigo, que vamos a formar un lío'", añadió.

Pero para Leal, lo más sorprendente es que la gente por la calle le confundiera con su amigo Álvarez: "Si nos ves, hay una diferencia, pero tiene que ver con la energía, los gestos...", explicaba el showman. "La risa es clavada", apuntaba una de las hormigas. "Me han parado, me pedían fotos...Yo también me vine arriba y pensaba que era por 'Pasapalabra', pero era porque creían que era 'El Pollo'".

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El momento ha sido rescatado por el propio presentador argentino, que ha subido el momento a sus redes sociales con el siguiente mensaje: "Gracias hermano Roberto Leal, por hacerme llegar a 'El Hormiguero', hoy en día de las máximas referencias para los que hacemos entretenimiento".