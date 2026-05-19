Juzgados
Patinazo televisivo en la querella contra Zapatero: sitúan 'Horizonte' de Iker Jiménez en laSexta
La querella de Manos Limpias que ha provocado la imputación del expresidente comete un flagrante error de bulto al ubicar el formato de Iker Jiménez en la principal cadena de Atresmedia.
La imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por el 'caso Plus Ultra' ha desatado un auténtico terremoto político y judicial. Sin embargo, más allá de la trascendencia del auto del juez de la Audiencia Nacional, las redes sociales han tardado muy poco en sacar los colores a los impulsores de la querella por un flagrante y llamativo error de cultura televisiva.
La colaboradora de televisión, Sarah Santaolalla, ha compartido en su cuenta de X (antes Twitter) un fragmento del documento jurídico presentado por el sindicato Manos Limpias que ha llamado la atención por su error televisivo evidente.
En el texto de la querella, al detallar las "pruebas" en las que se fundamenta la acusación, se hace alusión a las declaraciones del empresario Víctor de Aldama. El texto relata que el investigado "reveló el pasado 18 de diciembre de 2025 en una entrevista concedida al periodista Iker Jiménez y que fue emitida en directo en el pograma Horioznte de la cadena La Sexta".
Cualquier espectador sabe que Horizonte, el espacio de análisis y actualidad capitaneado por Iker Jiménez y Carmen Porter, se emite en Cuatro (Mediaset España) y no en laSexta (Atresmedia), el canal competidor directo en esa franja. El error resulta especialmente flagrante al tratarse de un documento judicial de máxima relevancia que ha terminado con la imputación de un expresidente del Gobierno. Además de referirse al programa de Cuatro en plural.
"La imputación al expresidente Zapatero viene tras una querella del sindicato "Manos Limpias". Estos aportan como prueba una entrevista del delincuente Aldama en la televisión y la noticia amplificada por un pseudomedio. Esta parte algunos la obvian", denunciaba Santaolalla en su cuenta de X.
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