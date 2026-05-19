Pablo Alborán, o cómo la música se convierte en emociones a flor de piel

18:30 horas. Calle Arenal de Madrid. Aún queda una hora y media para empezar, pero una cola recorre varias manzanas. Todos esperan lo mismo: ver a Pablo Alborán de cerca. El artista malagueño es el protagonista de una nueva edición de LOS40 Básico, un concierto pensado para muy pocos, apenas 400 personas, en el Teatro Eslava. Una cita íntima para presentar ‘Km0’, su nuevo disco, cuya gira acaba de empezar en nuestro país, pero también para volver a cantar esas canciones que muchos llevan años haciendo suyas.

La noche tuvo algo de concierto y algo de encuentro personal. Alborán habló con los fans, se interesó por una chica que había viajado desde Irlanda solo para verle y llegó a detenerse al detectar desde el escenario que una persona no se encontraba bien. Esa atención constante al público marcó el tono de una velada en la que el artista no solo cantó, sino que acompañó a quienes estaban delante.

También conversó con Tony Aguilar sobre su infancia –cuyas imágenes en VHS con Alborán cantando o haciendo trucos de magia abrieron el evento–, su relación con LOS40 y el momento que vive la música: “Estamos en un momento en el que los artistas nos hemos dado cuenta de que hay que perseguir la autenticidad porque la IA viene pisando fuerte y hay que intentar buscar cada vez más en nuestro interior para sacar el lado más humano”.

El encuentro dejó varias sorpresas muy especiales, como la visita de Blanca Suárez y Abril Zamora, compañeras de Alborán en ‘Respira’, que aparecieron sobre el escenario y en uno de los balcones del espacio para arroparle. Zamora destacó su sensibilidad dentro y fuera del rodaje: “Aunque parezca un cliché, Pablo es una persona luminosa. Hablo de él y se me llena la boca”.

Suárez, por su parte, recordó cómo vivió el equipo su llegada a la serie: “Ha sido una adquisición increíble, es un tipazo, un actorazo y una persona brutal”. El malagueño, visiblemente emocionado, agradeció el gesto y dedicó unas palabras especialmente cariñosas a Blanca Suárez: “Vas a estar toda mi vida y yo voy a estar ahí para ti”.

Después llegó la música. Alborán arrancó con ‘Clickbait’ y ‘Tabú’, antes de bajar revoluciones con ‘Quién’. Con las primeras mostró a un artista capaz de adaptarse a los nuevos tiempos, con sonidos poco habituales hasta ahora en su carrera, mientras que esta última solo terminó por confirmar que Pablo es el mejor en lo suyo.

El cantante volvió a levantar la sala con ‘Vámonos de aquí’, ‘No vaya a ser’ o ‘Tanto’. El repertorio mezcló baladas, sonidos más actuales y hasta aires de rumba, en una exhibición de versatilidad sin perder precisión vocal. También sonaron ‘Algo de mí’, ‘Mis 36’, ‘Planta 7’, ‘Pasos de cero’ y ‘Saturno’, un momento muy especial del concierto, antes de cerrar con ‘Tiempos bonitos’, ‘La vida que nos espera’ y ‘Si quisieras’.

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Pablo Alborán en el concierto Los 40 Básico / Los 40

El concierto terminó porque tenía que terminar, no porque el público quisiera despedirse. Alborán sigue inmerso en el rodaje de la tercera y última temporada de ‘Respira’, la serie médica que protagoniza en Netflix, y al día siguiente le esperaba un coche a las 5:30 de la mañana. Aun así, antes de marcharse dejó claro por qué LOS40 Básico sigue siendo un formato tan especial: porque permite ver a los artistas sin artificios, en corto, y porque cuando alguien como Pablo Alborán se sienta al piano o se agarra al micrófono, la música deja de ser solo música y pasa a ser emoción en directo.