Expulsado 'MasterChef' ayer: el programa separa a dos amigos de manera definitiva

Las cocinas de 'MasterChef 14' están cada vez más ardientes y la exigencia de los jueces ya no perdona ni los errores más mínimos, sin importar las dinámicas del grupo. La última entrega del formato de RTVE ha vivido una de sus noches más tensas y emotivas, que se ha saldado con un veredicto definitivo: Paloma se convirtió en la nueva expulsada del programa, rompiendo por completo el tándem perfecto que formaba con su gran apoyo en la competición.

El programa comenzó fuerte repartiendo delantales negros desde la primera prueba y premiando a Chambo con la inmunidad, pero el verdadero drama se reservó, como viene siendo habitual, para el reto de eliminación.

En la última prueba de la noche, los aspirantes con delantal negro se enfrentaron a un complejo reto: transformar platos salados en versiones dulces, y viceversa. Un examen de alta repostería y creatividad que terminó sobrepasando a varios de los concursantes. Tras las catas de Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Marta Verona, el jurado no tembló a la hora de señalar a los dos peores de la prueba. El destino, caprichoso y televisivo, quiso que Paloma y Pepe, los dos grandes amigos indiscutibles de esta decimocuarta edición, se quedaran solos en la cuerda floja. Abrazados y visiblemente emocionados, ambos escucharon la dura sentencia final del jurado.

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De esta manera, las cocinas despidieron a Paloma, quien dice adiós al formato por segunda vez de manera definitiva. Cabe recordar que la aspirante había sido repescada apenas una semana antes, una segunda oportunidad que lamentablemente no ha podido estirar más tras no convencer a los jueces con su propuesta culinaria en el último duelo.