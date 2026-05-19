Cambio de programación
La rápida reacción de Marc Giró tras quedarse sin programa en laSexta por el especial de 'El Objetivo' sobre Zapatero
El presentador de 'Cara al Show' tira de ironía y gatitos tras el repentino cambio de programación provocado por la actualidad judicial.
laSexta sustituye a Marc Giró por Zapatero hoy con un especial de Ana Pastor tras la imputación del expresidente.
Patinazo televisivo en la querella contra Zapatero: sitúan 'Horizonte' de Iker Jiménez en laSexta.
El terremoto político por la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero se ha cobrado su primera "víctima" televisiva, y no ha sido otra que Marc Giró. Tras la decisión de laSexta de levantar de urgencia el prime time de este martes para emitir un especial de El Objetivo con Ana Pastor, la emisión de 'Cara al Show' ha quedado cancelada por completo esta noche.
Lejos de tomárselo mal, el presentador catalán ha reaccionado de inmediato en sus redes sociales haciendo gala del humor ácido, rápido y gamberro que le caracteriza. Giró ha compartido una historia en su cuenta oficial de Instagram para avisar a sus seguidores del cambio de planes, desatando las risas de la red.
“Amigas, hoy no habrá Cara al Show, habrá un OBJETIVO especial Zapatero”, rezaba el texto que el conductor del late night ha colgado sobre una fotografía del plató de su programa totalmente vacío.
Para quitarle hierro al asunto y reírse de la obligada actualidad informativa que le ha dejado sin hueco en la parrilla, Marc Giró ha rematado el mensaje con su habitual tono irónico: “(y menos mal que os podemos contar esto con GIFS de gatitos)”.
La publicación venía rodeada, literalmente, de memes de gatos que reflejaban el caos del momento: un felino llorando, otro llevándose las manos a la cabeza conmocionado y uno más gritando desesperado. Un fiel reflejo, en clave de humor, de lo que se vive en una redacción de televisión cuando la última hora dinamita la programación en apenas unos minutos.
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