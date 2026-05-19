Cambio de programación
laSexta sustituye a Marc Giró por Zapatero hoy con un especial de Ana Pastor tras la imputación del expresidente
La cadena de Atresmedia reacciona de inmediato al terremoto político del día y cancela el programa del humorista para analizar la investigación al expresidente.
Patinazo televisivo en la querella contra Zapatero: sitúan 'Horizonte' de Iker Jiménez en laSexta.
Giro de timón en la programación de laSexta . La cadena de Atresmedia ha decidido reaccionar con total inmediatez al tsunami político y judicial del día y ha levantado su oferta de 'prime time' prevista para esta noche con el objetivo de dar cobertura a la noticia del momento: la imputación del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.
De este modo, la cadena cancela la emisión programada de 'Cara al show', presentado por Marc Giró para abrir paso a la información en riguroso directo. En su lugar, el canal saca su artillería pesada con un especial de 'El Objetivo', capitaneado por Ana Pastor, que arrancará a las 23:00 horas.
El espacio de actualidad y análisis desgranará todos los detalles que han llevado al juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, a citar como investigado al expresidente por presunta organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental en el marco del rescate a la aerolínea Plus Ultra. Cabe recordar, que la querella contra el expresidente, basada en una entrevista en televisión, cuenta con un error al situar al programa 'Horizonte' de Iker Jiménez en laSexta.
'El Objetivo' contará con una mesa de periodistas, expertos y analistas para desmenuzar las claves judiciales de la imputación, los registros policiales de la UDEF en el despacho de Zapatero y las inmediatas e incendiarias reacciones políticas que están haciendo tambalear el tablero nacional.
Por su parte, 'Cara al show' descansará esta semana y se prevé que vuelva el próximo martes a la parrilla.
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