Iker Jiménez corrige el fallo de la querella a Zapatero sobre 'Horizonte' en laSexta y carga contra TVE y Javier Ruiz:"Me quedé de piedra"

Iker Jiménez ha reaccionado esta noche en 'Horizonte' a la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero que se ha conocido esta mañana. El presentador ha comentado el auto de 85 páginas con sus colaboradores y se ha detenido en la confusión de la querella con la cadena donde trabaja Jiménez, al tiempo que cargó contra TVE por el tratamiento de la imputación del expresidente.

"Esta mañana se ha empezado a informar en muchos medios muy importantes que nosotros de alguna manera estábamos detrás de esta historia", comenzaba diciendo el presentador, que cedía la palabra a uno de sus colaboradores. Cuando esté último señaló que la querella tenía "algunos fallos", el Jiménez no ha dudado en expresarlos.

"Ponía que este programa era en laSexta", apuntaba sin titubeos el presentador. "No habían visto el programa", comentaba Carmen Porter, que además indicaba el fallo de la querella al nombrar 'Horizonte' en plural.

Después, la crítica del presentador se ha centrado en el tratamiento de la información en TVE: "A cierta hora de la mañana aparece mi nombre, el de este programa como protagonista de esta historia (...). Y no sólo periodistas, la televisión pública también. Yo me estaba quedando de piedra", ha afirmado Jiménez.

El presentador ha resaltado que lo dice "sin acritud", pero le ha quedado la duda del origen de este señalamiento. "Ruiz es compañero y a veces llama cuando hemos hablado de él", se extrañaba Carmen Porter, refiriéndose al tratamiento de la información que ha hecho hoy 'Mañaneros 360'.

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"¿Pero esto qué tiene que ver?", se preguntaba Iker Jiménez, que no salía de su asombro al ser situado en algunos medios como origen de la imputación a Zapatero. Por último, el presentador de Mediaset ha dado paso a un vídeo donde la ministra portavoz Elma Saiz también le menciona por su entrevista a Víctor de Aldama.