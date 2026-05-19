A las 23:00 horas
Henar Álvarez y los invitados de 'Al cielo con ella' hoy para tratar se aprovechar la ausencia de Marc Giró
El late show de TVE se ha quedado sin su competencia más directa por la actualidad política tras la imputación de Zapatero.
laSexta sustituye a Marc Giró por Zapatero hoy con un especial de Ana Pastor tras la imputación del expresidente.
La rápida reacción de Marc Giró tras quedarse sin programa en laSexta por el especial de 'El Objetivo' sobre Zapatero
Sin pretenderlo y sin esperarlo, Henar Álvarez se ha quedado hoy sin tener que competir contra Marc Giró. 'Al cielo con ella' sí se mantiene esta noche en parrilla, a diferencia de 'Cara al show', que ha cedido su espacio al especial de 'El Objetivo' sobre Zapatero tras la imputación hoy del expresidente. Además, esa causa judicial contiene en la querella de los demandantes un patinazo televisivo, al situar a Iker Jiménez y su programa 'Horizonte' en laSexta.
La cancelación de 'Cara al show', que ha tenido una rápida reacción de Marc Giró, han dejado vía libre a Henar Álvarez para desprenderse de su competencia, al ser los dos formatos dirigidos al mismo tipo de público, al ser del mismo género, el mismo día y a la misma hora.
Por lo tanto, hoy la presentadora tratará de hacer valer esta ventaja para recuperar audiencia y acercarse de nuevo al doble dígito. Para ello, además contará con con el actor y director Daniel Guzmán, las actrices Macarena García y Laura Weissmar, la cómica Victoria Martín y la reina del royal salseo, Nuria Marín. Además, no faltará la música de Jimena Amarillo y el humor de Toni Acosta.
El primer invitado de la noche es uno de los rostros más reconocidos del cine y la televisión, Daniel Guzmán. El actor y director viene ‘Al cielo con ella’ para hablar sobre su trayectoria, su película ‘La deuda’ y su salto a la música con la creación del grupo ‘Presbicia’.
Tras el actor, el programa recibe a Macarena García y Laura Weissmahr, protagonistas de ‘Se tiene que morir mucha gente’, la nueva serie adaptada de la novela de Victoria Martín. Juntas, hablarán de esta historia que mezcla humor, amistad entre mujeres y crisis vitales para retratar a toda una generación que aparenta tener todo bajo control.
Por otro lado, Nuria Marín hablará de los mejores royals salseos y presentará su nuevo programa, 'Lo que pasó, pasó' de RTVE Play, donde repasa el maravilloso mundo del espectáculo.
Por último, la noche contará con el toque musical de Jimena Amarillo y el humor de la actriz y humorista y humorista Toni Acosta para completar la noche.
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