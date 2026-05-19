Broncano, troleado al máximo por Araújo, que le regaló una camiseta del Barça con el nombre de Pablo Motos: "Esto es muy feo"

Este lunes 'La Revuelta'. El espacio conducido por David Broncano en La 1 de TVE ha vivido uno de sus momentos más surrealistasde la temporada gracias a la visita del futbolista del FC Barcelona, Ronald Araújo, quien no ha dudado en meterse de lleno en la batalla televisiva contra 'El Hormiguero'.

El defensa charrúa, que acudía al programa de la cadena pública para charlar sobre su carrera y sus proyectos, llegó con ganas de marcha y un regalo debajo del brazo que ha hecho saltar las redes sociales por los aires. Un auténtico "troleo" en toda regla a Pablo Motos que dejó al propio Broncano completamente descolocado.

El defensa charrúa, que acudía al programa de la cadena pública para charlar sobre su carrera y sus proyectos, llegó con ganas de marcha y un regalo debajo del brazo que ha hecho saltar las redes sociales por los aires. Un auténtico "troleo" en toda regla a Pablo Motos que dejó al propio Broncano completamente descolocado.

Nada más arrancar la entrevista, Araújo demostró que se maneja tan bien en los platós como en el terreno de juego. Con una sonrisa pícara, el futbolista le lanzó un dardo envenenado al presentador de Jaén: "Yo pensé que venía al programa número uno, pero me equivoqué", soltó con ironía, haciendo clara alusión al liderazgo en audiencias que tantas noches se disputan TVE y Antena 3.

Lejos de quedarse ahí, el jugador del Barça sacó el regalo que le había preparado al equipo de 'La Revuelta'. Para sorpresa de todos los presentes en el teatro, Araújo le hizo entrega a Broncano de una camiseta oficial del FC Barcelona, pero con una personalización de lo más surrealista: en la espalda no ponía el nombre del presentador de TVE, sino el de su máximo rival en las noches televisivas: "Pablo Motos".

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"¡Pero bueno! ¿Esto qué es? Esto es muy feo", reaccionó Broncano entre risas mientras mostraba la elástica azulgrana al público, que rompió en una sonora ovación ante la ocurrencia del futbolista. El detalle de poner el nombre del presentador de Atresmedia en la camiseta del programa de la competencia se convirtió de inmediato en un fenómeno viral en X (antiguo Twitter) e Instagram.