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Lunes 18 de mayo

Audiencias TV ayer: 'La isla de las tentaciones' sube y lidera con su hoguera más explosiva y el boicot de 'MasterChef' iguala su peor dato

En el access, 'El Hormiguero' lidera un día más con la visita de Roberto Leal y vence con comodidad a 'La revuelta'. Mientras, 'Horioznte' supera a 'El Intermedio'

'La isla de las tentaciones' / 'MasterChef'

'La isla de las tentaciones' / 'MasterChef' / TELECINCO / LA 1

Redacción Yotele

Redacción Yotele

Madrid
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PRIME TIME

Antena 3

El Hormiguero: 14,4% y 1.757.000

En tierra lejana: 10,9% y 779.000

Telecinco

First Dates: 9,6% y 1.176.000

La isla de las tentaciones: 14,8% y 890.000

La 1

La revuelta: 10,8% y 1.318.000

MasterChef: 11,4% y 677.000

Cuatro

First Dates: 4,9% y 545.000

Horizonte: 7,8% y 954.000

En guardia: 5,8% y 454.000

laSexta

laSexta Clave: 5,6% y 585.000

El Intermedio: 7,2% y 883.000

El Taquillazo: 5% y 350.000

La 2

Trivial Pursuit: 5,3% y 589.000

Cifras y letras: 6,4% y 788.000

Cine Clásico: Atrapa a un ladrón: 4,4% y 446.000

LATE NIGHT

La 1

MasterChef: 10,8% y 211.000

Cuatro

En guardia: 6,3% y 266.000 / 5,7% y 135.000

Antena 3

En tierra lejana: 6% y 182.000

laSexta

Cine: La niñera perfecta: 3,5% y 92.000

TARDE

Antena 3

Sueños de libertad: 15% y 1.297.000

Y ahora Sonsoles: 11% y 793.000

Pasapalabra: 18,8% y 1.642.000

La 1

Directo al grano: 9,7% y 797.000

Valle Salvaje: 10,5% y 749.000

La promesa: 12,6% y 874.000

Malas lenguas: 11,5% y 867.000

Aquí la tierra: 13,4% y 1.205.000

Telecinco

El tiempo justo: 8,4% y 669.000

El diario de Jorge: 9,9% y 695.000

Allá tú: 9,8% y 836.000

Cuatro

Todo es mentira: 7,6% y 613.000

Lo sabe, no lo sabe: 6,2% y 438.000

laSexta

Zapeando: 6,2% y 529.000

Más Vale tarde: 6,3% y 451.000

La 2

El cazador: 2,5% y 230.000

Saber y ganar: 6,6% y 609.000

Grandes documentales: 3% y 243.000

Malas lenguas: 5,4% y 379.000

Sukha: 1,7% y 124.000

Trivial Pursuit: 1,9% y 174.000

MAÑANA

Antena 3

Espejo Público: 12,3% y 313.000

Cocina Abierta de Karlos Arguiñano: 17,7% y 852.000

La ruleta de la suerte: 21,2% y 1.592.000

La 1

La hora de La 1: 18% y 354.000

Mañaneros 360: 14,4% y 445.000 / 11,4% y 945.000

laSexta

Aruser@s: 13,8% y 299.000

Al Rojo vivo: 8,4% y 310.000

Telecinco

La mirada crítica: 9,1% y 161.000

El programa de AR: 13,6% y 307.000

Vamos a ver: 9,9% y 340.000

El precio justo: 8,9% y 610.000

Cuatro

Alerta cobra: 0,9% y 18.000 / 1,6% y 35.000

En boca de todos: 8,1% y 251.000

La 2

El cazador: 1,8% y 114.000

INFORMATIVOS

Tarde

Antena 3 Noticias 1: 23,9% y 2.261.000

Telediario 1: 13,5% y 1.281.000

Informativos Telecinco 15H: 8,6% y 814.000

laSexta Noticias 14H: 7,4% y 627.000

Noticias Cuatro 1: 8,3% y 612.000

Noche

Antena 3 Noticias 2: 18,7% y 2.047.000

Telediario 2: 13,3% y 1.440.000

Informativos Telecinco 21H: 8% y 869.000

laSexta Noticias 20H: 7,7% y 635.000

Noticias Cuatro 2: 6,1% y 497.000

RÁNKING

Diario: Antena 3 (14,1%), La 1 (11,9%), Telecinco (9,8%), laSexta (6,5%), Cuatro (6,4%), La 2 (3,8%).

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Mes: Antena 3 (12,7%), La 1 (11%), Telecinco (9,2%), Cuatro (6,3%), laSexta (5,9%), La 2 (3,2%).

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