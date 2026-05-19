Lunes 18 de mayo
Audiencias TV ayer: 'La isla de las tentaciones' sube y lidera con su hoguera más explosiva y el boicot de 'MasterChef' iguala su peor dato
En el access, 'El Hormiguero' lidera un día más con la visita de Roberto Leal y vence con comodidad a 'La revuelta'. Mientras, 'Horioznte' supera a 'El Intermedio'
PRIME TIME
Antena 3
El Hormiguero: 14,4% y 1.757.000
En tierra lejana: 10,9% y 779.000
Telecinco
First Dates: 9,6% y 1.176.000
La isla de las tentaciones: 14,8% y 890.000
La 1
La revuelta: 10,8% y 1.318.000
MasterChef: 11,4% y 677.000
Cuatro
First Dates: 4,9% y 545.000
Horizonte: 7,8% y 954.000
En guardia: 5,8% y 454.000
laSexta
laSexta Clave: 5,6% y 585.000
El Intermedio: 7,2% y 883.000
El Taquillazo: 5% y 350.000
La 2
Trivial Pursuit: 5,3% y 589.000
Cifras y letras: 6,4% y 788.000
Cine Clásico: Atrapa a un ladrón: 4,4% y 446.000
LATE NIGHT
La 1
MasterChef: 10,8% y 211.000
Cuatro
En guardia: 6,3% y 266.000 / 5,7% y 135.000
Antena 3
En tierra lejana: 6% y 182.000
laSexta
Cine: La niñera perfecta: 3,5% y 92.000
TARDE
Antena 3
Sueños de libertad: 15% y 1.297.000
Y ahora Sonsoles: 11% y 793.000
Pasapalabra: 18,8% y 1.642.000
La 1
Directo al grano: 9,7% y 797.000
Valle Salvaje: 10,5% y 749.000
La promesa: 12,6% y 874.000
Malas lenguas: 11,5% y 867.000
Aquí la tierra: 13,4% y 1.205.000
Telecinco
El tiempo justo: 8,4% y 669.000
El diario de Jorge: 9,9% y 695.000
Allá tú: 9,8% y 836.000
Cuatro
Todo es mentira: 7,6% y 613.000
Lo sabe, no lo sabe: 6,2% y 438.000
laSexta
Zapeando: 6,2% y 529.000
Más Vale tarde: 6,3% y 451.000
La 2
El cazador: 2,5% y 230.000
Saber y ganar: 6,6% y 609.000
Grandes documentales: 3% y 243.000
Malas lenguas: 5,4% y 379.000
Sukha: 1,7% y 124.000
Trivial Pursuit: 1,9% y 174.000
MAÑANA
Antena 3
Espejo Público: 12,3% y 313.000
Cocina Abierta de Karlos Arguiñano: 17,7% y 852.000
La ruleta de la suerte: 21,2% y 1.592.000
La 1
La hora de La 1: 18% y 354.000
Mañaneros 360: 14,4% y 445.000 / 11,4% y 945.000
laSexta
Aruser@s: 13,8% y 299.000
Al Rojo vivo: 8,4% y 310.000
Telecinco
La mirada crítica: 9,1% y 161.000
El programa de AR: 13,6% y 307.000
Vamos a ver: 9,9% y 340.000
El precio justo: 8,9% y 610.000
Cuatro
Alerta cobra: 0,9% y 18.000 / 1,6% y 35.000
En boca de todos: 8,1% y 251.000
La 2
El cazador: 1,8% y 114.000
INFORMATIVOS
Tarde
Antena 3 Noticias 1: 23,9% y 2.261.000
Telediario 1: 13,5% y 1.281.000
Informativos Telecinco 15H: 8,6% y 814.000
laSexta Noticias 14H: 7,4% y 627.000
Noticias Cuatro 1: 8,3% y 612.000
Noche
Antena 3 Noticias 2: 18,7% y 2.047.000
Telediario 2: 13,3% y 1.440.000
Informativos Telecinco 21H: 8% y 869.000
laSexta Noticias 20H: 7,7% y 635.000
Noticias Cuatro 2: 6,1% y 497.000
RÁNKING
Diario: Antena 3 (14,1%), La 1 (11,9%), Telecinco (9,8%), laSexta (6,5%), Cuatro (6,4%), La 2 (3,8%).
Mes: Antena 3 (12,7%), La 1 (11%), Telecinco (9,2%), Cuatro (6,3%), laSexta (5,9%), La 2 (3,2%).
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