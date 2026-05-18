17M. Elecciones Andalucía
Ana Rosa, Manu Sánchez y Sarah Santaolalla, entre los famosos que han mandado su apoyo a Teresa Rodríguez tras reaparecer en las elecciones de Andalucía
La que fuera líder de Adelante Andalucía ha reaparcido hoy con una kufiya para votar y ha desvelado que padece cáncer
Teresa Rodríguez se ha convertido esta noche en la gran protagonista indirecta de las elecciones de Andalucía. La que fuera líder de Adelante Andalucía acudió a votar a su colegio con una kufiya y al subir su post a redes sociales, un usuario ha preguntado de qué iba disfrazada, a lo que la política respondió desvelando que padecía cáncer.
En ese instante, ha comenzado a recibir una multitud de mensajes de apoyo entre los que destacan los de Ana Rosa Quintana, Sarah Santaolalla, Samantha Ballentines o Manu Sánchez, entre otros muchos. Rodrigo Blázquez, Eurepio Padula y Xabier Fortes también ha querido trasladar su cariño.
"Te envío un abrazo enorme y mi enorme cariño", ha escrito Manu Sánchez. "Eres grande. Educación frente a la estupidez" añadía Padula. Por su parte Sarah Santaolalla optaba por atacar a quienes se habían burlado de Rodríguez: "Con más clase que cualquier tipejo de estsos".
"Corazón, no sabía nada. Te mando un abrazo enorme y muchas risas de las buenas", ha sido por el texto elegido por Samantha Ballentines. Por su parte, una de las más sorprendentes ha sido la de Ana Rosa Quintana, que ha escrito: "¡mucho ánimo y adelante!!!".
Por su parte, Xabier Forest y Rodrigo Blázquez también han querido mostrar su apoyo a Teres Rodríguez a través de mensajes de X: "Esto de Teresa Rodríguez, es el tuit de la jornada electoral. Un beso enrome", se despedía el rostro de laSexta. "Un abrazo muy fuerte y muchísima fuerte, concluía Fortes.
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