Stavros Floros, el concursante de 'Supervivientes' Grecia hospitalizado tras sufrir la amputación de una pierna, habla por primera vez: "Es un milagro"

La conmoción internacional generada por 'Supervivientes' Grecia sigue sumando capítulos, pero esta vez con un hálito de esperanza y muchísima emoción. Tras el trágico e histórico accidente que ha obligado a la cadena Skai y a la productora Acun Medya a suspender de manera fulminante e indefinida las grabaciones y la emisión del programa, su gran protagonista ha reaparecido públicamente.

Stavros Floros, el jovencísimo influencer de 21 años que tuvo que sufrir la amputación de su pierna izquierda tras un gravísimo accidente mientras realizaba pesca submarina en aguas de la República Dominicana, ha querido tranquilizar a sus seguidores. Lo ha hecho compartiendo un vídeo desde el hospital donde permanece ingresado.

A pesar de la magnitud de la tragedia y de encontrarse todavía en un estado de salud delicado a la espera de ser trasladado a Estados Unidos para recibir tratamiento especializado, el robinson ha dado una auténtica lección de vida. Mostrando una entereza encomiable, Stavros ha acompañado el vídeo con unas palabras: "Gracias por todo el amor que he recibido, realmente todo el asunto es un milagro. Gracias a todos los que me regalaron esta sonrisa", expresaba el concursante.

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Cabe recordar que el trágico suceso se produjo cuando el participante fue arrollado por una lancha turística mientras buceaba cerca de la Isla Saona.