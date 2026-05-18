'Conexión Honduras'
'Supervivientes 2026' vive su momento más salvaje: captan a un tiburón cazando a pocos metros de los concursantes
Alvar Seguí, Gerard y Darío han sido testigos de una impactante e insólita persecución marina a escasos metros de la orilla que se mostró en 'Conexión Honduras'.
'Supervivientes 2026' celebró ayer la gala de 'Conexión Honduras', conducida por Sandra Barneda, que no solo destacó por la emotiva unificación y los siempre complicados reencuentros familiares, sino por unas imágenes de puro impacto de las que todo el mundo habla y que han dejado sin respiración a la audiencia.
Mientras las fuerzas flaquean tras más de dos meses de dura aventura, la fauna de los Cayos Cochinos ha vuelto a recordar a los robinsones el peligro real en el que conviven. En esta ocasión, Alvar Seguí, Gerard y Darío se convirtieron en espectadores de primera línea de una espectacular e insólita batalla por la supervivencia en el mundo marino.
Los tres concursantes se encontraban cerca de la orilla cuando el agua comenzó a agitarse de manera violenta. Ante sus ojos, un tiburón comenzó a perseguir a una mantarraya a escasísimos metros de donde ellos se encontraban. La tensión se hizo masiva cuando la manta raya, en un intento desesperado por escapar de las fauces del escualo, llegó a planear y saltar por encima de la superficie del mar.
El momento, captado de forma magistral por las cámaras del programa de Telecinco, dejó a los robinsones completamente en shock. "Es una de las cosas más alucinantes que he visto en mi vida", llegó a confesar un impactado Alvar Seguí tras presenciar la espectacular secuencia en directo, incapaz de dar crédito a la velocidad y la agresividad del ataque a tan poca distancia de su zona de baño.
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