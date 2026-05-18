¿Quién va esta semana a 'El hormiguero'? Invitados del lunes 18 al jueves 21 de mayo de 2026

‘El Hormiguero’ ya tiene cerrada su lista de invitados para la semana del 18 al 21 de mayo. El programa de Antena 3 arrancará el lunes con Roberto Leal, que visitará a Pablo Motos para presentar ‘El Sótano’, su primera novela. El libro llegará a las librerías el 27 de mayo y se presenta como un thriller psicológico centrado en una historia de obsesión, vigilancia, mentiras y secretos.

El martes será el turno de Marcos Llorente. El futbolista del Atlético de Madrid e internacional con la selección española acudirá por primera vez al plató del programa para repasar su trayectoria deportiva, sus mejores vivencias dentro del fútbol y su interés por los temas relacionados con la salud, el bienestar y el cuidado físico.

La ficción ocupará la noche del miércoles con la visita de Pedro Alonso y Begoña Vargas. Los actores presentarán ‘Berlín y la dama de Armiño’, la segunda temporada de ‘Berlín’, que se estrenó a nivel mundial en Netflix el 15 de mayo. La serie recupera al personaje de Pedro Alonso dentro del universo de ‘La casa de papel’ con una nueva historia de atracos, lujo y seducción.

Noticias relacionadas

La semana terminará el jueves con Lola Índigo. La cantante acudirá al programa para adelantar su nueva música y hablar de ‘GRX La Feria’, el evento que prepara en Granada para el 30 de mayo. El festival mezclará la feria tradicional con la música actual y buscará reivindicar las raíces y la identidad andaluza desde un formato pensado como gran celebración popular.