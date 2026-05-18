Un afectado insulta a Nacho Abad en directo tras ser desalojado de una vivienda ocupada: "El calvo ese que me..."

El plató de 'En boca de todos' ha vivido una mañana de máxima tensión tras convertirse en testigo directo del desalojo express de los okupas que se habían adueñado de la casa de Pilar en tan solo una semana. Un caso de alta tensión que ha terminado explotando en directo con un durísimo cruce de reproches y un sonado zasca por parte del presentador de Cuatro.

Tras conocerse la decisión judicial de desalojar la vivienda, los okupas reaccionaron de forma violenta, llegando a increpar al equipo del programa y lanzando un bajísimo ataque personal contra el propio presentador el día anterior: "El calvo ese que me chupe el pijo", llegó a exclamar uno de ellos.

Lejos de achantarse o perder los papeles, el periodista de Mediaset ha querido recuperar el momento para retratar al implicado, un hombre llamado Javier que aseguraba tener vídeos que justificaban su violenta actitud pero que jamás llegó a enseñar.

Mirando fijamente a cámara, Abad ha hecho gala de su ironía para responder: ""Javier, si nos estás viendo, Cristina es una gran periodista y si quieres entrar para enseñarnos el vídeo, lo vamos a poner… Aunque sea calvo, si damos nuestra palabra, la cumplimos", ha sentenciado el comunicador.

El ataque al presentador no ha sido el único momento crítico de la mañana. La reportera Cristina Barba, desplazada al lugar de los hechos, también ha decidido plantarse y romper su silencio tras el calvario que ha vivido el equipo técnico por el simple hecho de hacer su trabajo.

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"Estamos muy cansados de que nos llamen manipuladores. Ayer me dijeron que era mentirosa, que no era capaz de llevar una noticia… Tuvimos que aguantar que nos grabaran en todo momento. Me da rabia porque siempre les he tratado bien. Hacemos periodismo, conocemos las dos versiones y les damos voz", ha comentado enfadada.