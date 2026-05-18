Error garrafal en el especial de RTVE: confunde las caras de los candidatos de la izquierda andaluza con sus partidos

La noche electoral de Andalucía ha dejado una de las anécdotas más comentadas en las redes sociales por un evidente despiste en los grafismos de la televisión pública. Durante la emisión del programa especial de La 1, un error a la hora de emparejar las fotografías de los líderes políticos con sus respectivas formaciones no ha pasado desapercibido para los espectadores más atentos.

El fallo de realización se ha producido al desglosar los resultados de los partidos a la izquierda del PSOE utilizando una proyección virtual sobre la emblemática Torre del Oro de Sevilla.

En las pantallas de la corporación pública se ha podido ver la imagen de Antonio Maíllo asociada erróneamente al logotipo y al escrutinio de Adelante Andalucía. Justo a continuación, el grafismo mostraba el rostro de José Ignacio García adjudicándole, de forma equivocada, la marca y los resultados de la coalición Por Andalucía.

Un "baile de nombres y siglas" cruzado en toda regla que ha intercambiado a los representantes de ambos espacios políticos en pleno directo de la noche electoral. A pesar del lapsus visual en la infografía, el despliegue técnico del especial de RTVE ha continuado con normalidad el análisis de la jornada.

Teresa Rodríguez reaparece y se lleva el apoyo de Ana Rosa, Manu Sánchez y Sarah Santaolalla

Otra de las imágenes de la noche ha sido la reaparición de Teresa Rodríguez, exlíder de Adelante Andalucía. La política ha acudido a votar con un kufiya y cuando un usuario en redes ha intentado burlarse de ella para saber de qué iba "disfrazada", ella le ha respondido que tras la quimioterapia por el cáncer ha perdido el pelo.

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Un mensaje personal que ha hecho que numerosos famosos reacciones en directo como Manu Sánchez, Ana Rosa Quintana, Sarah Santaolalla, Xabier Fortes y Rodrigo Blázquez, entre muchos otros.