David Díaz, histórico de 'Saber y ganar' se despide, descarta 'Pasapalabra' y se deja querer por los concursos TVE: "Me gustaría participar..."

Día de despedidas históricas en la televisión pública. 'Saber y ganar' ha vivido una de sus tardes más emocionantes y agridulces en su edición de fin de semana. El mítico concursante David Díaz ha puesto punto y final a su impecable trayectoria en el concurso de La 2 conducido por Rodrigo y Nuria. Y lo ha hecho por la puerta grande: tras alcanzar el límite máximo permitido de 25 semanas consecutivas en antena y pulverizar todos los audímetros de la cultura.

Díaz, que ha capitaneado con maestría al ya emblemático equipo de los 'Socarrats' junto a sus inseparables compañeros Rafa y Verónica, se marcha a casa con los bolsillos llenos. En total, el equipo ha acumulado un premio histórico de 60.500 euros, la cifra más alta jamás registrada en esta modalidad del formato de Televisión Española. Por si fuera poco, el madrileño se dio el lujo de completar en solitario el temido 'Doble gran minuto' sin utilizar un solo comodín, un hito inédito que ya forma parte de los anales de la televisión.

Como era de esperar, tras agotar su permanencia en el formato de la cadena pública, muchos ojos se han puesto en el concurso estrella de la competencia. Sin embargo, en una entrevista concedida a El Confidencial, David Díaz se ha encargado de cerrar de un plumazo la puerta a una futura participación en 'Pasapalabra', lanzando además una sincera y comentada reflexión sobre el formato de Antena 3.

"No me seduce estudiar palabras que no me llevan a nada", ha soltado con total rotundidad el madrileño, dejando claro que el desgaste y la dinámica de preparación del programa de Roberto Leal no entran en sus planes de vida. "Siempre es agradable ser el que consigue los récords, sientes más orgullo cuando lo consigues", confiesa al echar la vista atrás, reconociendo a su vez que "vamos a echar mucho de menos 'Saber y ganar fin de semana' porque ha sido una experiencia muy chula".

Para Díaz, el esfuerzo a largo plazo que exige el formato del "Rosco" no compensa el riesgo real de la televisión actual: "'Pasapalabra' requiere un estudio y una dedicación de años que tampoco es ahora mismo lo que me pide el cuerpo, ni creo que me lo vaya a pedir nunca", sostiene. Además, analiza con pies en el suelo la crueldad de las fases de selección: "Si consigues llegar al programa, tienes un 50% de entrar... ¿Y si te quedas en la Silla azul? ¿Y si después de años estudiando no te llaman?".

Pese a renegar del concurso de Roberto Leal, el ya exconcursante de La 2 no planea estar muy alejado de los platós y ya tiene en el radar sus próximos retos catódicos, apuntando directamente a la propia TVE y a los nuevos formatos de entretenimiento.

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"Necesitaría estar años estudiando y a mí estudiar un montón de palabras que no me llevan a ningún sitio no es algo que me seduzca", insiste. En su lugar, prefiere dinámicas mucho más lúdicas y visuales: "Si puedo ir a 'Trivial Pursuit' o a 'The Floor' me apuntaría, y a todos los que vayan surgiendo me apuntaré porque es muy divertido", desvela entusiasmado.