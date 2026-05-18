TVE cambia de planes: mueve 'Barrio Esperanza' para acelerar su final y le devuelve su horario original

Los seguidores de 'Barrio Esperanza' tendrán que esperar más de lo habitual esta semana para poder ver los nuevos - y últimos - episodios de la primera temporada de la serie. Tras la caída en audiencias de la comedia, TVE ha decidio retirla de la competida noche del miércoles y devolverla a la ubicación de su estreno.

Así, la serie protagonizada por Mariona Terés emitirá sus dos últimos capítulos este domingo a las 22:00 horas. En esa franja y ese día, emitió con éxito los dos primeros que se saldaron con un espectacular 15,3% y 1.611.000 espectadores.

La decisión llega después de una caída en audiencias donde cada semana - desde que se trasladó a la noche del miércoles - 'Barrio Esperanza' ha ido perdiendo adeptos hasta tocar fondo la semana pasada con un 7,7% y 665.000 seguidores, misma cuota de pantalla que 'La noche de Aimar', de laSexta.

Para volver a competir con Antena 3 y Telecinco y no con laSexta, la pública traslada el final de temporada al domingo, donde tan bien le fue su estreno. Además, esa noche la competencia es mucho más amable y evitará la recta final de 'Mask Singer', así como 'La isla de las tentaciones'. En su lugar, se enfrentará a la gala 'Conexión Honduras' de 'Supervivientes', que anoche hizo mínimo de temporada y a 'Una nueva vida', que no destaca en la noche dominical.

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Por lo tanto es una noche mucho más factible para que 'Barrio Esperanza' pueda despedirse como llegó - por todo lo alto - y ganarse así una posible renovación por una segunda temporada. Hasta ahora, la ficción promedia un gran 11,9% y 1.070.000 fieles, cifras bastante halagüeñas y nada habituales estos últimos años para una serie.