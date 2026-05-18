Cambio de fecha
TVE cambia de planes: mueve 'Barrio Esperanza' para acelerar su final y le devuelve su horario original
La cadena pública ha decidido retirar la ficción de la noche del miércoles tras su mínimo histórico
Los seguidores de 'Barrio Esperanza' tendrán que esperar más de lo habitual esta semana para poder ver los nuevos - y últimos - episodios de la primera temporada de la serie. Tras la caída en audiencias de la comedia, TVE ha decidio retirla de la competida noche del miércoles y devolverla a la ubicación de su estreno.
Así, la serie protagonizada por Mariona Terés emitirá sus dos últimos capítulos este domingo a las 22:00 horas. En esa franja y ese día, emitió con éxito los dos primeros que se saldaron con un espectacular 15,3% y 1.611.000 espectadores.
La decisión llega después de una caída en audiencias donde cada semana - desde que se trasladó a la noche del miércoles - 'Barrio Esperanza' ha ido perdiendo adeptos hasta tocar fondo la semana pasada con un 7,7% y 665.000 seguidores, misma cuota de pantalla que 'La noche de Aimar', de laSexta.
Para volver a competir con Antena 3 y Telecinco y no con laSexta, la pública traslada el final de temporada al domingo, donde tan bien le fue su estreno. Además, esa noche la competencia es mucho más amable y evitará la recta final de 'Mask Singer', así como 'La isla de las tentaciones'. En su lugar, se enfrentará a la gala 'Conexión Honduras' de 'Supervivientes', que anoche hizo mínimo de temporada y a 'Una nueva vida', que no destaca en la noche dominical.
Por lo tanto es una noche mucho más factible para que 'Barrio Esperanza' pueda despedirse como llegó - por todo lo alto - y ganarse así una posible renovación por una segunda temporada. Hasta ahora, la ficción promedia un gran 11,9% y 1.070.000 fieles, cifras bastante halagüeñas y nada habituales estos últimos años para una serie.
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