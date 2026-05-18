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Domingo 17 de mayo 2026

Audiencias TV ayer: Antena 3 lidera la noche electoral frente al mínimo de 'Supervivientes' y el buen dato de TVE

En laSexta, 'Al Rojo vivo' registra un gran 9% durante el escrutinio y se queda con el 7,1% en el análisis.

Ana Rosa, Manu Sánchez y Sarah Santaolalla, entre los famosos que han mandado su apoyo a Teresa Rodríguez tras reaparecer en las elecciones de Andalucía.

Error garrafal en el especial de RTVE: confunde las caras de los candidatos de la izquierda andaluza con sus partidos.

Antena 3 Noticias / 'Supervivientes' / Andalucía Decide

Antena 3 Noticias / 'Supervivientes' / Andalucía Decide / ANTENA 3 / TELECINCO / LA 1

Redacción Yotele

Redacción Yotele

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La noche de ayer estuvo marcada en televisión por las elecciones de Andalucía. El sorprendente regreso de Teresa Rodríguez y el error garrafal de TVE cambiando a Antonio Maíllo y José Ignacio García de partido, no fue más que dos momentos de una larga noche de especiales en las cadenas de televisión.

Y quien se llevó el gato al agua fue Antena 3, que con el especial de Matías Prats y Mónica Carrillo, lidera con un 12%. Además, se convierte en el mejor especial desde las Elecciones Generales (julio 2023). Enfrente, 'Supervivientes' cae a mínimo y se conforma con un 10,5% y 891.000 seguidores.

En TVE, el especial conducido por Pepa Bueno también cumple y registra un buen 10,3% y 1.166.000 televidentes. Por su parte, en laSexta, 'Al Rojo vivo' crece hasta un gran 9% y 1.198.000 apoyos, logrando su mejor dato en un especial electoral desde febrero de 2022 (elecciones Castilla y León).

En el ámbito autonómico, Canal Sur arrasa con su especial electoral, que se dispara hasta un desorbitado 20,5% y 476.000 espectadores, siendo líder indiscutible en Andalucía. Por la mañana, el Gran Premio de Catalunya en MotoGP cumple con creces al reunir al 21,3% y 271.000 fieles, siendo líder en su ámbito territorial.

PRIME TIME

Antena 3

A3N: Especial Elecciones Andalucía: 12% y 1.617.000

Una nueva vida: 9,6% y 752.000

Telecinco

Supervivientes: Conexión Honduras: 10,5% y 891.000

La 1

17M: Andalucía Decide: 10,6% y 1.395.000 / 10,2% y 1.091.000

laSexta

ARV: Especial Elecciones: 9% y 1.198.000 / 7,1% y 609.000

Cuatro

Cuarto Milenio: 2,6% y 341.000 / 5,2% y 581.000

La 2

Imprescindibles: 1,9% y 254.000

Zero dramas: 2,2% y 260.000

Tesoros de la tele: 1,4% y 78.000

LATE NIGHT

Cuatro

Cuarto Milenio: 6,4% y 229.000

Antena 3

Una nueva vida: 5,8% y 146.000

laSexta

Equipo de Investigación: 3,8% y 101.000

La 1

Cine: Malos tiempos en el royale: 3,5% y 121.000

TARDE

Antena 3

Multicine: Ella no es tu hija: 12,5% y 1.139.000

Multicine 2: La amante asesina: 10,3% y 881.000

Multicine 3: Escapada sin retorno: 7,1% y 693.000

Cuatro

Home Cinema: La busqueda: El diario secreto: 10,6% y 962.000

Home cinema 2: Desterrado: 7,8% y 669.000

Telecinco

Post Moto GP: 8,1% y 775.000

Fiesta: 8,2% y 743.000

La 1

Sesión de tarde: Stars Wars: El retorno del jedi: 10,3% y 932.000

Cine: Dispara a matar: 6,9% y 992.000

17M. Andalucía decide: 5,9% y 546.000

Aquí la tierra: 6,9% y 717.000

laSexta

La roca: 4,8% y 429.000

La 2

Saber y ganar: 1,5% y 128.000 / 3,5% y 330.000

Grandes documentales: 2,5% y 218.000

Documentales de La 2: 2,3% y 200.000

De tapas por España: 2% y 195.000 / 2,3% y 265.000

RÁNKING

Diario: Antena 3 (10,3%), La 1 (9,3%), Telecinco (8,7%), Cuatro (6,4%), laSexta (6,3%), La 2.(2,6%).

Mes: Antena 3 (12,6%), La 1 (10,9%), Telecinco (9,2%), Cuatro (6,3%), laSexta (5,9%), La 2 (3,2%).

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*En elaboración.

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