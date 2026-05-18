Audiencias TV ayer: Canal Sur arrasa con su especial electoral y TV3 barre con MotoGP

En el ámbito autonómico, Canal Sur arrasa con su especial electoral, que se dispara hasta un desorbitado 20,5% y 476.000 espectadores, siendo líder indiscutible en Andalucía. Por la mañana, el Gran Premio de Catalunya en MotoGP cumple con creces al reunir al 21,3% y 271.000 fieles, siendo líder en su ámbito territorial.

La noche de ayer estuvo marcada en televisión por las elecciones de Andalucía. El sorprendente regreso de Teresa Rodríguez y el error garrafal de TVE cambiando a Antonio Maíllo y José Ignacio García de partido, no fue más que dos momentos de una larga noche de especiales en las cadenas de televisión.

Y quien se llevó el gato al agua fue Antena 3, que con el especial de Matías Prats y Mónica Carrillo, lidera con un 12%. Además, se convierte en el mejor especial desde las Elecciones Generales (julio 2023). Enfrente, 'Supervivientes' cae a mínimo y se conforma con un 10,5% y 891.000 seguidores.

En TVE, el especial conducido por Pepa Bueno también cumple y registra un buen 10,3% y 1.166.000 televidentes. Por su parte, en laSexta, 'Al Rojo vivo' crece hasta un gran 9% y 1.198.000 apoyos, logrando su mejor dato en un especial electoral desde febrero de 2022 (elecciones Castilla y León).

PRIME TIME

Antena 3

A3N: Especial Elecciones Andalucía: 12% y 1.617.000

Una nueva vida: 9,6% y 752.000

Telecinco

Supervivientes: Conexión Honduras: 10,5% y 891.000

La 1

17M: Andalucía Decide: 10,6% y 1.395.000 / 10,2% y 1.091.000

laSexta

ARV: Especial Elecciones: 9% y 1.198.000 / 7,1% y 609.000

Cuatro

Cuarto Milenio: 2,6% y 341.000 / 5,2% y 581.000

La 2

Imprescindibles: 1,9% y 254.000

Zero dramas: 2,2% y 260.000

Tesoros de la tele: 1,4% y 78.000

LATE NIGHT

Cuatro

Cuarto Milenio: 6,4% y 229.000

Antena 3

Una nueva vida: 5,8% y 146.000

laSexta

Equipo de Investigación: 3,8% y 101.000

La 1

Cine: Malos tiempos en el royale: 3,5% y 121.000

TARDE

Antena 3

Multicine: Ella no es tu hija: 12,5% y 1.139.000

Multicine 2: La amante asesina: 10,3% y 881.000

Multicine 3: Escapada sin retorno: 7,1% y 693.000

Cuatro

Home Cinema: La busqueda: El diario secreto: 10,6% y 962.000

Home cinema 2: Desterrado: 7,8% y 669.000

Telecinco

Post Moto GP: 8,1% y 775.000

Fiesta: 8,2% y 743.000

La 1

Sesión de tarde: Stars Wars: El retorno del jedi: 10,3% y 932.000

Cine: Dispara a matar: 6,9% y 992.000

17M. Andalucía decide: 5,9% y 546.000

Aquí la tierra: 6,9% y 717.000

laSexta

La roca: 4,8% y 429.000

La 2

Saber y ganar: 1,5% y 128.000 / 3,5% y 330.000

Grandes documentales: 2,5% y 218.000

Documentales de La 2: 2,3% y 200.000

De tapas por España: 2% y 195.000 / 2,3% y 265.000

MAÑANA

La 1

Fin de semana 24h: 13,3% y 159.000 / 9,7% y 276.000

Viaje al centro de la tele: 8,1% y 313.000

D Corazón: 8,8% y 543.000

17M. Andalucía Decide: avance: 8,6% y 535.000

Telecinco

Got Talent: 6,4% y 129.000

Moto GP: Catalunya: 10,6% y 596.000

Antena 3

Los más: 2,9% y 53.000

Centímetros cúbicos: 3% y 86.000

Los más: 3,5% y 115.000

Mask Singer: 7,5% y 266.000

Cocina Abierta de Karlos Arguiñano: 10,3% y 447.000 / 11,8% y 598.000

La ruleta de la suerte: 15,5% y 1.124.000

laSexta

Aruser@s Weekend: 10,2% y 207.000

Equipo de Investigación: 5,8% y 187.000 / 6,1% y 221.000 / 5,9% y 277.000

Cuatro

¡Toma Salami!: 2,2% y 21.000 / 4,8% y 56.000

Volando voy: 6,8% y 128.000 / 8,1% y 250.000

Viajeros Cuatro: 6,8% y 240.000 / 7,5% y 351.000

INFORMATIVOS

Tarde

Antena 3 Noticias 1: 20,5% y 1.881.000

Telediario 1: 12,9% y 1.185.000

Noticias Cuatro 1: 8,5% y 595.000

laSexta Noticias 14H: 6,4% y 449.000

Noche

Antena 3 Noticias 2: 11,6% y 1.460.000

Telediario 2: 11,4% y 1.380.000

Informativos Telecinco 21H: 6,6% y 820.000

laSexta Noticias 20H: 8% y 800.000

Noticias Cuatro: 5% y 494.000

RÁNKING

Diario: Antena 3 (10,3%), La 1 (9,3%), Telecinco (8,7%), Cuatro (6,4%), laSexta (6,3%), La 2.(2,6%).

Noticias relacionadas

Mes: Antena 3 (12,6%), La 1 (10,9%), Telecinco (9,2%), Cuatro (6,3%), laSexta (5,9%), La 2 (3,2%).