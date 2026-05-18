Domingo 17 de mayo 2026
Audiencias TV ayer: Canal Sur arrasa con su especial electoral y TV3 barre con MotoGP
En laSexta, 'Al Rojo vivo' registra un gran 9% durante el escrutinio y se queda con el 7,1% en el análisis.
Ana Rosa, Manu Sánchez y Sarah Santaolalla, entre los famosos que han mandado su apoyo a Teresa Rodríguez tras reaparecer en las elecciones de Andalucía.
Error garrafal en el especial de RTVE: confunde las caras de los candidatos de la izquierda andaluza con sus partidos.
En el ámbito autonómico, Canal Sur arrasa con su especial electoral, que se dispara hasta un desorbitado 20,5% y 476.000 espectadores, siendo líder indiscutible en Andalucía. Por la mañana, el Gran Premio de Catalunya en MotoGP cumple con creces al reunir al 21,3% y 271.000 fieles, siendo líder en su ámbito territorial.
La noche de ayer estuvo marcada en televisión por las elecciones de Andalucía. El sorprendente regreso de Teresa Rodríguez y el error garrafal de TVE cambiando a Antonio Maíllo y José Ignacio García de partido, no fue más que dos momentos de una larga noche de especiales en las cadenas de televisión.
Y quien se llevó el gato al agua fue Antena 3, que con el especial de Matías Prats y Mónica Carrillo, lidera con un 12%. Además, se convierte en el mejor especial desde las Elecciones Generales (julio 2023). Enfrente, 'Supervivientes' cae a mínimo y se conforma con un 10,5% y 891.000 seguidores.
En TVE, el especial conducido por Pepa Bueno también cumple y registra un buen 10,3% y 1.166.000 televidentes. Por su parte, en laSexta, 'Al Rojo vivo' crece hasta un gran 9% y 1.198.000 apoyos, logrando su mejor dato en un especial electoral desde febrero de 2022 (elecciones Castilla y León).
PRIME TIME
Antena 3
A3N: Especial Elecciones Andalucía: 12% y 1.617.000
Una nueva vida: 9,6% y 752.000
Telecinco
Supervivientes: Conexión Honduras: 10,5% y 891.000
La 1
17M: Andalucía Decide: 10,6% y 1.395.000 / 10,2% y 1.091.000
laSexta
ARV: Especial Elecciones: 9% y 1.198.000 / 7,1% y 609.000
Cuatro
Cuarto Milenio: 2,6% y 341.000 / 5,2% y 581.000
La 2
Imprescindibles: 1,9% y 254.000
Zero dramas: 2,2% y 260.000
Tesoros de la tele: 1,4% y 78.000
LATE NIGHT
Cuatro
Cuarto Milenio: 6,4% y 229.000
Antena 3
Una nueva vida: 5,8% y 146.000
laSexta
Equipo de Investigación: 3,8% y 101.000
La 1
Cine: Malos tiempos en el royale: 3,5% y 121.000
TARDE
Antena 3
Multicine: Ella no es tu hija: 12,5% y 1.139.000
Multicine 2: La amante asesina: 10,3% y 881.000
Multicine 3: Escapada sin retorno: 7,1% y 693.000
Cuatro
Home Cinema: La busqueda: El diario secreto: 10,6% y 962.000
Home cinema 2: Desterrado: 7,8% y 669.000
Telecinco
Post Moto GP: 8,1% y 775.000
Fiesta: 8,2% y 743.000
La 1
Sesión de tarde: Stars Wars: El retorno del jedi: 10,3% y 932.000
Cine: Dispara a matar: 6,9% y 992.000
17M. Andalucía decide: 5,9% y 546.000
Aquí la tierra: 6,9% y 717.000
laSexta
La roca: 4,8% y 429.000
La 2
Saber y ganar: 1,5% y 128.000 / 3,5% y 330.000
Grandes documentales: 2,5% y 218.000
Documentales de La 2: 2,3% y 200.000
De tapas por España: 2% y 195.000 / 2,3% y 265.000
MAÑANA
La 1
Fin de semana 24h: 13,3% y 159.000 / 9,7% y 276.000
Viaje al centro de la tele: 8,1% y 313.000
D Corazón: 8,8% y 543.000
17M. Andalucía Decide: avance: 8,6% y 535.000
Telecinco
Got Talent: 6,4% y 129.000
Moto GP: Catalunya: 10,6% y 596.000
Antena 3
Los más: 2,9% y 53.000
Centímetros cúbicos: 3% y 86.000
Los más: 3,5% y 115.000
Mask Singer: 7,5% y 266.000
Cocina Abierta de Karlos Arguiñano: 10,3% y 447.000 / 11,8% y 598.000
La ruleta de la suerte: 15,5% y 1.124.000
laSexta
Aruser@s Weekend: 10,2% y 207.000
Equipo de Investigación: 5,8% y 187.000 / 6,1% y 221.000 / 5,9% y 277.000
Cuatro
¡Toma Salami!: 2,2% y 21.000 / 4,8% y 56.000
Volando voy: 6,8% y 128.000 / 8,1% y 250.000
Viajeros Cuatro: 6,8% y 240.000 / 7,5% y 351.000
INFORMATIVOS
Tarde
Antena 3 Noticias 1: 20,5% y 1.881.000
Telediario 1: 12,9% y 1.185.000
Noticias Cuatro 1: 8,5% y 595.000
laSexta Noticias 14H: 6,4% y 449.000
Noche
Antena 3 Noticias 2: 11,6% y 1.460.000
Telediario 2: 11,4% y 1.380.000
Informativos Telecinco 21H: 6,6% y 820.000
laSexta Noticias 20H: 8% y 800.000
Noticias Cuatro: 5% y 494.000
RÁNKING
Diario: Antena 3 (10,3%), La 1 (9,3%), Telecinco (8,7%), Cuatro (6,4%), laSexta (6,3%), La 2.(2,6%).
Mes: Antena 3 (12,6%), La 1 (10,9%), Telecinco (9,2%), Cuatro (6,3%), laSexta (5,9%), La 2 (3,2%).
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