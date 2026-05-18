Antonio Puertas gana el mayor bote de 'Atrápame si puedes' gracias a una pregunta sobre 'Aída y vuelta'

'Atrápame si puedes', el incombustible formato que triunfa en Castilla-La Mancha Media (CMM), ha hecho historia de la grande tras entregar el premio más cuantioso jamás registrado en los anales del canal público manchego.

El gran protagonista de la hazaña ha sido Antonio Puertas, un vecino de Toledo que, tras un paso impecable por el concurso, ha logrado derribar el muro de la temida escalera final para alzarse con un descomunal bote de 46.100 euros. La gesta mantiene en vilo a los espectadores de la región y rompe todos los techos económicos del programa hasta la fecha.

La tensión se palpaba en el plató de CMM. El concurso para hoy no de esos momentos mágicos que justifican la magia de la pequeña pantalla. Antonio Puertas demostró una templanza de hierro y una cultura general envidiable para ir superando cada uno de los peldaños de la fase final, hasta acertar el nombre del director de la película 'Aída y vuelta'.

Al responder correctamente a la última y definitiva pregunta, la locura se desató en el plató. Con los 46.100 euros en el bolsillo, Antonio no solo se convierte en un ciudadano de Toledo mucho más desahogado, sino que inscribe su nombre con letras de oro en la historia de la televisión.

Este histórico botín no hace más que confirmar la excelente salud de la que goza 'Atrápame si puedes' en la parrilla de Castilla-La Mancha Media. El formato, que cuenta con diferentes y exitosas versiones a lo largo y ancho de los canales autonómicos de nuestro país, se consolida una vez más como uno de los pilares fundamentales del entretenimiento familiar y un auténtico imán para las audiencias de la tarde.

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