Verónica Dulanto, ante el final de su programa en Telecinco solo un mes después del estreno: "Ha sido un visto y no visto"

Verónica Dulanto ha puesto fin a su nuevo proyecto en Telecinco solo un mes después del estreno. Este sábado 16 de mayo ha sido el último programa de 'Visto lo visto', el espacio ágil que llegaba a la sobremesa del fin de semana para repasar la actualidad y la crónica a través de vídeos virales.

Sin embargo, el programa nunca logró cautivar al espectador y debido a sus números - rondando el 6-7% de share - Mediaset ha decidido prescindir del breve formato que desde el pasado 11 de abril ha mostrado aquellas historias que más impacto generan en las redes sociales y medios de comunicación.

Fenómenos virales, curiosas tendencias nacidas en internet, sucesos insólitos o historias humanas que han dado la vuelta al mundo...nada parece haber servido para que la nueva apuesta de Telecinco se hiciese hueco en esa complicada franja que domina desde hace años 'La ruleta de la suerte' con reposiciones.

Así que al finalizar la emisión, Verónica Dulanto ha aprovechado el nombre de su propio programa para 'echar el cierre': "Antes de despedirnos voy a tirar de ironía que creo que es la mejor de las soluciones. Este programa, ‘Visto lo visto’, ha sido un visto y no visto. Quiero decirles que nosotros seguiremos al pie del cañón siempre, que somos soldados de nuestra profesión y que lo haremos siempre lo mejor que podamos. Se les quiere", ha comunicado.

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La próxima semana, 'El precio justo' tomará el relevo en su franja y volverá a competir, también los sábados y domingos contra el concurso de Antena 3.