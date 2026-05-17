'Valle Salvaje', avance semanal: Secretos familiares al descubierto y una misteriosa alianza

La tensión alcanza su punto álgido en 'Valle Salvaje' con una semana repleta de revelaciones que amenazan con destruir por completo a los Gálvez de Aguirre. El misterio central de la serie se intensifica mientras Dámaso se consolida como una pieza clave y se ve obligado a mover ficha para asegurar sus propios intereses. Por su parte, la llegada de Rosalía desatará un huracán de emociones, decidida firmemente a no marcharse hasta conocer a la pequeña María, un encuentro que marcará un antes y un después en las dinámicas del palacio. Además, el destino del bebé de Adriana pende de un hilo, envuelto en una red de órdenes secretas, mentiras y manipulaciones que pondrán a prueba la lealtad y los escrúpulos de los habitantes de la Casa Grande.

Capítulo 417: Lunes 18 de mayo

La semana arranca con fuertes tensiones familiares cuando Amadeo rechaza de forma tajante las disculpas de su hijo, ensanchando la brecha entre ambos. Mientras tanto, Braulio no se queda de brazos cruzados e intenta astutamente sacarle información a Atanasio sobre las cuentas del palacio con el claro objetivo de probar las firmes sospechas que tiene contra su tío. Paralelamente, la determinación de Rosalía queda más que clara al jurarle a su hermana que no piensa marcharse del lugar hasta que consiga ver a María. Para cerrar la jornada, la intriga aumenta cuando la persona que descubrió a Bárbara y a Luisa las sorprende para comunicarles la tajante decisión que ha tomado respecto a qué hacer con el secreto que tiene en su poder.

Capítulo 418: Martes 19 de mayo

Braulio da un golpe sobre la mesa al enseñarle a su madre la prueba irrefutable de que José Luis les ha estado engañando desde el primer momento, lo que promete desatar una tormenta en el entorno familiar. En otra línea de las tramas, Pedrito decide acompañar a Leonor para despedirse formalmente de María, sin imaginar que Rafael tomará una decisión completamente inesperada que afectará directamente tanto a la niña como a Rosalía. Por último, la trama del misterio da un vuelco fundamental cuando por fin se revela la identidad de la persona que se encuentra detrás de los hilos de Pura y Petra, aunque las verdaderas intenciones de este misterioso cerebro de la operación todavía están por descubrirse.

Capítulo 419: Miércoles 20 de mayo

Pura y Petra reciben las directrices definitivas sobre el siniestro destino que le depara al bebé de Adriana, lo que sitúa la trama en un punto de máxima alerta. Mientras esto ocurre en las sombras, en la Casa Grande Rosalía despliega sus encantos y logra ganarse la total simpatía de Martín, quien consigue gracias a ella unirse a la celebración que se está llevando a cabo en la casa pequeña. Al mismo tiempo, Enriqueta vuelve a hacer gala de su frialdad manipulando sin piedad a Alejo y cargando toda la culpa del fatal destino sobre Domingo, abriendo el debate de hasta qué punto está dispuesta a mentir para salvar su propio pellejo.

Capítulo 420: Jueves 21 de mayo

En el capítulo que cierra la semana, Luisa descubre las verdaderas intenciones que se esconden tras el misterioso bebedizo de Matilde, un hallazgo que podría cambiar el rumbo de los acontecimientos. Por su parte, la culpa empieza a hacer mella en Petra, quien comienza a dudar seriamente sobre si deben seguir adelante con el plan trazado para el hijo de Adriana. Las alarmas saltan definitivamente en el palacio cuando Enriqueta sorprende infraganti a Leonor y Rosalía en una actitud sumamente comprometida con la pequeña María. Todo estalla cuando Hernando le comunica a José Luis la peor de las noticias: un gran secreto ha salido a la luz, amenazando con poner un punto final definitivo al legado de los Gálvez de Aguirre.

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Capítulo 421: Viernes 22 de mayo

Tras superar infinidad de obstáculos y tensiones, Rosalía consigue por fin conocer a la pequeña María, un encuentro cargado de emoción que promete cambiar el rumbo de la familia. Sin embargo, la alegría dura poco en la Casa Grande, ya que las dudas de Petra sobre el destino del bebé de Adriana amenazan con hacer saltar el plan por los aires, mientras José Luis se ve completamente acorralado tras la revelación que le ha comunicado Hernando. Con el legado de los Gálvez de Aguirre pendiendo de un hilo, las alianzas y las traiciones del palacio se reconfiguran de forma drástica, dejando a todos los protagonistas en una situación límite de cara a los próximos días.