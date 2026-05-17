'La promesa', avance semanal: El secreto de Vera sale a la luz y se descubre su verdadero origen

Una semana crucial llega al palacio de los Luján, donde las tramas principales están a punto de saltar por los aires. Tras el enorme revuelo causado por la repentina y preocupante ceguera de Adriano, el entorno de 'La Promesa' se desestabiliza por completo, empujando a Martina a un acercamiento inevitable que terminará en pasión. Por otro lado, la calma brilla por su ausencia en la planta noble: Alonso se encuentra en una encrucijada total tras descubrir, gracias a la intervención de Manuel, la verdadera identidad de Vera como la hija del duque de Carril, mientras las dudas sobre el futuro de la baronía de Curro amenazan con dinamitar sus planes de boda. En el servicio, el ambiente está igual de tenso con chantajes cruzados y sospechas que prometen cambiar el rumbo de los acontecimientos para siempre.

Capítulo 836: Lunes 18 de mayo

La semana arranca con la llegada de un misterioso telegrama de la Corona para tratar la restitución de la baronía de Curro en Madrid, una noticia que Leocadia y Lorenzo aprovechan rápidamente para mal meter, pronosticando una inminente reprimenda real e incitando a Ángela a pausar los planes de boda. Paralelamente, Martina y Adriano asumen que no se arrepienten del apasionado beso que se dieron, aunque acuerdan no repetirlo por pura lealtad hacia Jacobo, quien intenta ayudar al muchacho proponiéndole que memorice el palacio para ganar autonomía. Mientras tanto, Manuel descubre desolado que su inversión económica con Carril es un fracaso absoluto y, en el servicio, Estefanía continúa asfixiando a Carlo con sus chantajes económicos, una situación que da un vuelco cuando María Fernández los pilla infraganti y decide encararse con la nueva doncella.

Capítulo 837: Martes 19 de mayo

El secreto mejor guardado del palacio termina por estallar cuando el marqués de Luján, alertado por los descubrimientos de Manuel, se entera de que Vera es en realidad la hija del duque de Carril, lo que provoca un tenso enfrentamiento cara a cara entre Alonso y el aristócrata extorsionador. En paralelo, y a pesar de haber acordado poner distancia, la incontrolable química entre Martina y Adriano vuelve a hacer acto de presencia, complicando aún más la situación sentimental de la joven en el palacio. En el servicio, la presión aumenta para Pía, quien sigue sufriendo las duras reprimendas de Cristóbal Ballesteros por sus constantes distracciones y falta de rendimiento, mientras vive atormentada tras descubrir un oscuro secreto del pasado que involucra directamente a Leocadia.

Capítulo 838: Miércoles 20 de mayo

Con la verdad sobre sus orígenes flotando en el aire, Vera comienza a abrir los ojos gracias a los consejos de Teresa, lo que lleva a ambas criadas a pactar una alianza secreta para investigar las verdaderas y oscuras intenciones del duque de Carril. Por su parte, Leocadia, decidida a proteger sus intereses a cualquier precio, mueve ficha de forma agresiva e insiste a su hija Ángela en interrumpir de manera definitiva cualquier compromiso o preparativo de boda con Curro, utilizando el miedo al escándalo real como excusa. Mientras, los intentos de Jacobo por normalizar la situación de Adriano en el palacio empiezan a chocar con las crecientes sospechas de otros miembros de la familia Luján.

Capítulo 839: Jueves 21 de mayo

La tensión entre Alonso y Lorenzo llega a su punto álgido debido a los constantes y públicos desprecios que el capitán vierte sobre Curro, obligando al marqués a intervenir de forma drástica para defender el honor de su hijo, rozando incluso el enfrentamiento físico. Al mismo tiempo, el duque de Carril trata de usar todas sus armas de manipulación emocional con Vera, fingiendo un recuperado amor paternal para justificar la extorsión económica que está ejerciendo sobre Manuel. En las dependencias del servicio, las amenazas de Estefanía hacia Carlo se vuelven insostenibles, obligando a este último a tomar una decisión límite para evitar que sus secretos salgan a la luz.

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Capítulo 840: Viernes 22 de mayo

Para cerrar la semana, el duque de Salvatierra abandona, impresionado por la madurez y humildad de Curro, La Promesa. Curro asegura estar en paz con cualquier veredicto que dicte la Corona sobre su título nobiliario. Por otra parte, la investigación del servicio da sus frutos cuando Teresa encuentra finalmente una carta comprometedora que supone la prueba definitiva para acorralar a Cristóbal. El broche de oro a estos intensos días lo ponen Ángela y Curro, quienes, ajenos a las manipulaciones de sus respectivos padres, se declaran su amor mutuo con un emotivo beso que reafirma su deseo de casarse a pesar de las adversidades.