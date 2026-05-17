Jesús Vázquez vuelve a Atresmedia 26 años después: Acudirá como invitado al programa que está causando sensación

Movimiento tan sorprendente como llamativo en el panorama televisivo nacional. Jesús Vázquez - que anoche volvió a abrir 'La casa de la música' - es uno de los rostros más emblemáticos y queridos de la pequeña pantalla en nuestro país, volverá a cruzar las puertas de Atresmedia tras más de dos décadas de ausencia en el grupo de San Sebastián de los Reyes.

Esta esperada visita supone el regreso del gallego al grupo 26 años después de su última aventura allí. Hay que remontarse a los años 2000 para recordar su etapa en Antena 3, donde se puso al frente de formatos dos formatos: 'La central', un late show con el que la cadena intentó competir contra 'Crónicas Marcianas,' o el espacio de debate '¿De qué hablan las mujeres?'.

Tras aquella etapa, prácticamente el resto de su trayectoria televisiva estuvo ligada de forma exclusiva a Mediaset España, donde durante más de dos décadas se convirtió en el rostro dorado de los grandes formatos de telerrealidad y entretenimiento del grupo (como Operación Triunfo, Supervivientes o La Voz), un idilio que llegó a su fin a finales de 2025.

Iniciados los primeros meses de este 2026, el veterano comunicador ha comenzado una nueva y exitosa etapa profesional fuertemente vinculado a RTVE. En la corporación pública ya ha dejado su impronta ejerciendo como copresentador del 'Benidorm Fest 2026' y poniéndose al frente del especial de 'La casa de la música'. Sin embargo, de cara a la próxima semana, ha recibido la "luz verde" para hacer una incursión muy especial en laSexta.

El destino de Jesús Vázquez no será otro que el plató de 'La noche de Aimar', el espacio de entrevistas en profundidad conducido por el periodista Aimar Bretos, que se emitirá el próximo miércoles 20 de mayo en el prime time de la cadena verde.

Una entrevista sin tapujos y cargada de reflexión

Según los primeros avances ofrecidos por la cadena, la charla entre Aimar Bretos y Jesús Vázquez no dejará indiferente a nadie. Fiel a su estilo directo y cercano, el invitado se sentará listo para hablar "sin tapujos" sobre su trayectoria, el momento actual que atraviesa su carrera y su visión de la sociedad española contemporánea.

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En un adelanto cargado de emoción y compromiso social, el propio Vázquez reflexiona abiertamente sobre los avances logrados en el país durante las últimas décadas: "Me encanta esta España, la de los derechos, en la que me puedo casar...", confiesa el presentador durante la grabación, poniendo en valor las libertades civiles actuales y su propia experiencia personal tras años de visibilidad en los medios.