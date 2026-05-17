En 'laSexta Xplica'
Ferreras desmiente que supiera la intención de Florentino Pérez de convocar elecciones y opina: "Gesto valiente"
El presentador de 'Al Rojo vivo' acudió al programa de Yélamo para analizar lo que puede dar de sí las elecciones de Andalucía, así como valoró la situación del Real Madrid.
Ferreras no se queda callado y salta al sábado para responder a Florentino Pérez: "Me voy a mojar".
Antonio Ferreras ya lo anunció y anoche cumplió: "Me voy a mojar", decía el presentador en un vídeo promocional de laSexta donde se anunciaba que el periodista respondería a todo sobre Florentino Pérez anoche, en 'laSexta Xplica'.
Y lo primero que ha hecho cuando ha comenzado a hablar del tema con José Yélamo ha sido desmentir que supiese que Florentino Pérez tenía la intención de convocar elecciones: "Me ha hecho mucha gente esa pregunta. No. Para que quede claro, rotundamente no".
Para el periodista, el presidente del Real Madrid "tampoco tenía por qué" contárselo: "Ni que iba a hacer esto, ni que iba a anunciar lo siguiente, ni que iba a montar ese lío con los medios de comunicación"
"Creo que esa estrategia de choque con periodistas concretos, de confrontación con medios de comunicación concretos, yo creo que no es la fórmula adecuada. No lo creo", ha criticado el presentador de 'Al Rojo vivo'.
El periodista de laSexta también reconoce la importancia que tuvo la rueda de prensa de esta semana: "Para mí, como socio del Real Madrid, la comparecencia tenía un mensaje muy importante, muy trascendente".
"El mensaje es de un presidente que tiene tres años más de mandato, que no tiene que convocar elecciones hasta dentro de tres años y que dice 'yo no voy a estar aquí un minuto si la mayoría de los socios no quiere", ha añadido.
Por último, el rostro de Atresmedia ha valorado el gesto del presidente madriditsa: "A mí me parece un gesto valiente, la verdad. Ahora, todo lo que ocurre después de ese mensaje opaca lo que dijo y lo que para mí era importantísimo", ha concluido.
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