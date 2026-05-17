Emma García confiesa la monumental confusión que vivió con un cura: "Le di mi tanga"

'Fiesta' ha contado en la tarde de hoy con una sección de lo más higiénica... y sorprendente. El programa de Telecinco ha recibido en plató a Ricardo Díaz, Decano-Presidente del Consejo General de Colegios de Químicos de España, para analizar un tema que nos toca muy de cerca, pero del que se habla más bien poco: los peligros de no renovar ni lavar correctamente nuestra ropa interior, que ha acabado con una confesión de Emma García.

Para poner a prueba la teoría del experto, los colaboradores Martín y Rocío se han prestado a un particular experimento. Ambos entregaron al programa prendas íntimas que, a pesar de estar recién lavadas, habían pasado previamente varios días acumuladas en el cesto de la ropa sucia.

El veredicto del químico ha dejado a cuadros a los presentes: ciertas bacterias y hongos son capaces de sobrevivir a los ciclos de la lavadora si las prendas pasan demasiado tiempo acumuladas antes de lavarse. Por ello, Díaz ha lanzado una advertencia tajante: ""La ropa interior debería renovarse por completo cada seis meses aproximadamente si no queremos ser víctimas de bacterias resistentes. Además, lo recomendable es cambiarse una o dos veces al día, especialmente si se hace deporte".

Ha sido precisamente al hilo de este consejo científico cuando Emma García ha decidido dar un paso al frente para compartir una de las anécdotas más "tierra, trágame" de su carrera. La presentadora ha confesado que ella siempre sigue a rajatabla la recomendación de llevar una muda de repuesto encima, aunque a veces esto juegue malas pasadas.

"Yo acostumbro a llevar una bolsita con ropa interior de cambio en el bolso por lo que pueda pasar", comenzaba relatando la conductora vasca ante la atenta mirada de sus colaboradores.

Lo que nadie esperaba era el desenlace de su previsión: "En una ocasión tenía que buscar en el bolso un regalo que le iba a dar a un amigo cura. Me confundí de paquete y le terminé dando un tanga. Me di cuenta en el acto al ver cómo se ponía completamente rojo", explicaba entre risas.

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Afortunadamente, todo quedó en un divertido malentendido entre amigos: "No hizo falta explicarle nada porque se dio cuenta enseguida de lo que había pasado. Nos intercambiamos los regalos rápidamente, recogí mi tanga y ahí se quedó la anécdota", zanjaba la presentadora, desatando las carcajadas en el plató de 'Fiesta'.