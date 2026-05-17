Dónde seguir las elecciones de Andalucía en televisión: resultados y escrutinio en directo en estas cadenas

Juanma Moreno, María Jesús Montero, Manuel Gavira, Antonio Maíllo y José Ignacio García, además de los andaluces y andaluzas que vivan en la región o fuera de ella estarán esta noche muy pendientes del resultado de las elecciones que se están celebrando hoy en Andalucía. Pero la cita con las urnas de esta región suscita un interés mayor y por eso las televisiones se vuelcan para cubrir el escrutinio de esta noche.

A continuación, detallamos la programación especial que ha preparado cada cadena para hacerle llegar al espectador la última hora de los comicios de Andalucía.

La 1

La cadena pública vuelve a apostar por la noche electoral y con Pepa Bueno desde Sevilla, a las 19:45 horas comenzará una cobertura un tanto peculiar. Y es que a esa hora La 1 cubrirá los últimos minutos en los colegios, así como el cierre de los mismos. A las 20:20 horas dará paso a una versión reducida de 'Aquí la tierra', a las 20:45 horas se conectará otra vez con el especial y diez minutos después dará comienzo el Telediario.

Después a las 21:20 horas, todo el escrutinio y el análisis ocupará gran parte de la noche y se prolongará hasta las 23:00 horas, dando paso a la oferta cinematográfica.

Antena 3

Por su parte, la principal cadena de Atresmedia cubrirá este evento electoral desde las 21:00 horas en su habitual edición nocturna de los informativos. Eso sí, Matías Prats y Mónica Carrillo tendrán una jornada más larga de lo habitual, pues a las 21:45 horas conducirán un especial con los resultados hasta las 22:30 horas, cuando darán paso al capítulo de 'Una nueva vida'. En torno a la medianoche, Prats y Carrillo volverán a saludar a los espectadores para informar de los resultados definitivos.

Telecinco

Para esta cita electoral, Telecinco ha apostado por Carlos Franganillo, que se unirá a María Casado para presentar un especial informativo a las 21:00 horas donde se seguirá minuto a minuto el resultado de las elecciones. A las 22:00 horas, 'Supervivientes' cogerá el testigo, pero a las 23:00 horas, con el escrutineo ya avanzado, Fraganillo y Casado harán una breve interrupción para la comunicación y análisis de los resultados.

laSexta

Una noche más, laSexta quiere demostrar su apuesta por la actualidad y desde las 21:00 horas emitirá un especial 'Al Rojo Vivo' con Antonio Ferreras y Ana Pastor para cubrir toda la noche el recuento y el análisis de las elecciones.

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Canal Sur

Como no podía ser de otra manera, la cadena autonómica se ha volcado desde primera hora con la cita electoral. Esta noche, a partir de las 19:15 horas, Fernando García y Blanca Rodríguez se pondrán al frente del Programa Especial Noche Electoral, que se prolongará hasta bien entrada la madrugada para informar del cierre de colegios, sondeo a pie de urna, escrutinio en directo y análisis de resultados.