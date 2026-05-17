Sábado 16 de mayo
Audiencias TV Ayer: 'La casa de la musica' desafina en su regreso por debajo del tono de 'La Voz Kids', pero supera a 'Hay una cosa que te quiero decir'
El cine de Cuatro da la sorpresa y logra la segunda plaza mientras que 'laSexta Xplica' vuelve a superar a 'Malas lenguas Noche'
El regreso de 'La casa de la música' no triunfó anoche en TVE. El segundo especial, presentado esta vez por Jesús Vázquez no afinó como sustituto de Eurovisión y se quedó en tercero lugar del ránking con un insuficiente 9,2% y 861.000 espectadores.
De esta manera, el programa es incapaz de llegar al tono de 'La Voz Kids', que aunque baja dos puntos respecto a su estreno, mantiene el liderazgo y se consolida como la única oferta en llegar al millón de seguidores con un 12,6% y 1.130.000 de media.
Quien sí nota la llegada de la nueva apuesta de TVE es 'Hay una cosa que te quiero decir', que pierde casi dos puntos y toca suelo con un bajo 8,8% y 741.000 televidentes. El programa de testimonios acaba en la cuarta plaza de la noche.
Y es que la sorpresa llegó de la mano de Cuatro, que con 'Jungle Cruise' arrasa hasta alcanzar el 10% y 931.000, haciendo que la cadena menor de Mediaset logre la segunda plaza y supere en su franja a La 1, Telecinco y por supuesto a su rival, laSexta.
En el otro duelo de la noche, 'laSexta Xplica' y 'Malas lenguas Noche' mantienen sus distancias a la baja. El programa de José Yélamo marca un 5,3% y 421.000 apoyos, mientras que el espacio de Jesús Cintora, que ayer retrasó su inicio, se queda con el 4,2% y 275.000 espectadores.
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