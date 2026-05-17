Antonio Banderas desmiente rotundamente las especulaciones sobre su patrimonio: "No estoy arruinado"

Antonio Banderas ha dicho "basta". El internacional actor malagueño ha recurrido a sus redes sociales para emitir un durísimo y clarificador comunicado con el que pretende zanjar, de una vez por todas, los recurrentes rumores que apuntan a que se encuentra en una situación financiera crítica debido a sus inversiones culturales.

Visiblemente molesto por tener que salir al paso de estas informaciones de manera reiterada, el intérprete ha arrancado su escrito con total contundencia: "Me resulta desolador tener que dar de nuevo explicaciones que he repetido, una y otra vez, sobre mis objetivos en mis proyectos teatrales", ha comenzado exponiendo de forma tajante.

El foco de las especulaciones se ha centrado en los últimos meses en el Teatro del Soho CaixaBank, el ambicioso proyecto cultural que Banderas levantó en su Málaga natal. El actor ha querido dejar claro que el déficit que puedan generar sus superproducciones musicales no es sinónimo de quiebra, sino una inversión personal asumida por pura pasión.

"La ruina de la que se me hace víctima en determinados medios no existe. Lo siento por aquellos que pudiesen encontrar un cierto placer en que esto fuese así. El proyecto del Teatro del Soho es un proyecto donde solo me planteo un objetivo: buscar la excelencia, más allá del déficit económico que estos acarreen, y que, gracias a Dios, puedo asumir sin ningún problema".

El malagueño ha recordado además que su espacio opera de forma privada y sin recibir un solo euro de subvenciones públicas. "Si hubiese querido ganar dinero habría sido muy fácil. Pero he preferido hacer producciones grandes, donde he dado trabajo a cientos de personas", ha reivindicado orgulloso de las cifras del último año, en el que rozaron los 200.000 espectadores sumando las funciones de Málaga y Madrid.

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Para terminar de callar las bocas de quienes cuestionan la salud de su cuenta corriente, Antonio Banderas ha lanzado un aviso para navegantes, asegurando que no piensa dar ni un solo paso atrás en su aventura teatral y despidiéndose con una frase contundente: "La noticia es que voy a seguir haciéndolo. No, amigos míos, no estoy arruinado, ¡estoy a tope! ¡Y soy amenazantemente feliz! Hasta la vista, babies", ha concluido, demostrando que le sobra energía (y patrimonio) para seguir rompiendo moldes sobre las tablas.