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'Tu cara me suena'

Pifia histórica de Lolita Flores en 'Tu cara me suena' al hablar de Georgie Dann: "Pero está vivo, ¿no?"

La jueza protagoniza el momento más surrealista de la noche ante la estupefacción de Manel Fuentes y las burlas de Àngel Llàcer.

Lolita Flores en 'Tu cara me suena'

Lolita Flores en 'Tu cara me suena' / ANTENA 3

Kevin Rodríguez

Kevin Rodríguez

Tenerife
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'Tu cara me suena' ha vuelto a regalar a los espectadores una de esas noches mágicas donde la música y el humor se dan la mano, aunque en esta ocasión el protagonismo absoluto se lo ha llevado un monumental despiste. Lolita Flores se convirtió en la gran estrella de la gala tras cometer un sonado tierra trágame en directo que dejó a todo el plató de Antena 3 completamente helado antes de desatar las carcajadas.

Todo ocurrió durante la ronda de valoraciones. En un momento de la noche, haciendo alusión a uno de los grandes reyes de la canción del verano, el presentador Manel Fuentes se dirigió al jurado para lanzarle una pregunta aparentemente inocente a la artista: quería saber cuál era el plato de comida que más le gustaba al mítico Georgie Dann.

La respuesta de Lolita no fue la que el catalán esperaba y congeló la sonrisa de los presentes: "Pero está vivo, ¿no?", soltó la cantante con total naturalidad.

Ante el asombro del público, Manel Fuentes reaccionó de inmediato para sacarla de su error y aclararle, con mucha delicadeza, que el intérprete de La Barbacoa o El Chiringuito tristemente falleció en el año 2021. Al darse cuenta de la monumental pifia, la cara de la jueza cambió por completo, pasando de la confusión al más absoluto agobio.

Como era de esperar, la mesa del jurado no tardó en estallar. Su compañero de batallas, Àngel Llàcer, no dejó pasar la oportunidad y comenzó a lanzar todo tipo de bromas y comentarios sarcásticos sobre el despiste de la hija de Lola Flores, haciendo que el plató se viniera abajo entre risas.

Aunque Lolita hizo un amago inicial de querer explicarse y aclarar la confusión que le había llevado a pensar que el artista seguía en activo, la situación la superó por completo. Contagiada por las mofas de Llàcer y el ambiente festivo del programa, la artista comenzó a reírse a carcajadas, rindiéndose ante la evidencia de su patinazo televisivo.

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Finalmente, y tras lograr recuperar un poco el aliento, la jueza se disculpó públicamente por su error de memoria, cerrando con humor un momento que ya forma parte de la historia de los grandes gazapos del exitoso formato de Gestmusic.

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