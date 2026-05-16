Hospitalizado
'Supervivientes' suspende hasta nuevo aviso la emisión en Grecia tras el gravísimo accidente de un concursante
La cadena griega Skai TV congela el 'reality' de forma indefinida tras la amputación de la pierna izquierda de un participante atropellado por una lancha turística.
El universo de los realities se encuentra conmocionado tras las preocupantes informaciones que llegan desde Grecia. El programa 'Supervivientes' (Survivor) se enfrenta al momento más negro de toda su trayectoria internacional. La cadena de televisión de pago Skai TV se ha visto obligada a suspender de forma fulminante e indefinida la emisión del formato tras el gravísimo accidente sufrido por uno de sus robinsones.
El brutal incidente ha provocado una hospitalización de urgencia que, lamentablemente, ha tenido las peores consecuencias médicas para el afectado: la amputación total de su pierna izquierda y un trauma severo en su tobillo derecho. A pesar de la magnitud de la tragedia, la rápida intervención de los servicios de emergencia del programa evitó un desenlace aún peor. El herido se encuentra actualmente ingresado, estable y oficialmente fuera de peligro.
El trágico suceso se produjo cuando el concursante, identificado como Stavros Floros, se encontraba realizando pesca submarina. Varios testigos presenciales apuntan a que el joven "buceaba sin boya de señalización en una zona frecuentada por embarcaciones turísticas" justo en el momento en el que una lancha a gran velocidad le golpeó de forma violenta.
Desde la cadena griega se ha querido desvincular el accidente de las pruebas oficiales del programa, matizando que ocurrió durante el tiempo libre de los participantes en las playas: "Según la información disponible, el accidente parece haberse producido cuando una embarcación turística hirió al concursante mientras practicaba pesca submarina fuera del marco de la competición del reality show", apuntan desde la cadena.
La dirección de la cadena y la productora del formato han tomado la decisión drástica de cancelar la programación habitual y las galas del concurso hasta nuevo aviso. Una medida excepcional mientras se lleva a cabo una investigación judicial y policial exhaustiva sobre las circunstancias exactas que rodearon este fatídico atropello. "Hasta que se investiguen a fondo las causas del incidente, se suspende la emisión televisiva del programa", ha zanjado el representante del canal.
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