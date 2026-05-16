Especial
Jesús Vázquez reúne a Raphael, Chanel, Manuel Carrasco y 21 artistas más para reabrir 'La casa de la música' en la noche de Eurovisión
El presentador se cita con más de una veintena de cantantes consagrados y nuevas figuras de la industria.
¿Cuánto dinero le ha costado a RTVE apostar por ‘La casa de la música’ tras no emitir ‘Eurovisión 2026’?
TVE reabre esta noche 'La casa de la música' después de su estreno el pasado 31 de diciembre. Para esta ocasión el programa contará con Jesús Vázquez como maestro de ceremonias y reunirá a un cartel de 24 artistas en los que podremos encontrar cantantes consagrados, leyendas de la música y nuevas figuras de la industria.
Todos ellos, con Raphael a la cabeza, tendrán un papel destacado en este segundo especial que servirá también como homenaje a los 70 años de RTVE.
Destaca también la participación de Chanel por coincidir este evento con la final de Eurovisión, de la que RTVE se retiró por la negativa de la UER de impedir que Israel - que actualmente comete un genocidio en Gaza - concursara en el certamen.
Manuel Carrasco, los ganadores del último Benidorm Fest, Tony Grox & LUCYCALYS, Metrika, Camela, Samurai Jay ft Naiara,La Plazuela, Abraham Mateo, Ultraligera, Fangoria, Siloé, Ana Belén, Natalia Lacunza, José Mercé, Guitarricadelafuente, Mikel Erentxun, Juanjo Bona, Vanesa Martín, Miranda!, Mónica Naranjo, Nil Moliner, Pablo López y Alba Morena completan el cartel.
En este segundo especial, 'La casa de la música' ocupará el hueco de Eurovisión y comenzará a las 22:00 horas con entrevistas exclusivas y sorprendentes actuaciones. Será un especial que mire al futuro sin perder de vista el archivo audiovisual de RTVE, que sigue latiendo al ritmo de la música.
Además, este programa coincide con el Día Internacional de la Convivencia en Paz (16 de mayo). Habrá actuaciones en vivo desde el Estudio 5 y también en otras localizaciones ligadas a TVE que han sido testigo de actuaciones históricas y esperan acoger muchas otras en el futuro.
'La casa de la música' es una apuesta de TVE a largo plazo que acompañará programas, series, monográficos y documentales que “expongan el valor que históricamente RTVE ha imprimido en la música, destacando su compromiso con el talento, la diversidad y la innovación”.
- Los cazadores rechazan salir a cazar jabalíes en verano pese a que el Govern permite hacerlo todo el año
- Más allá de la beta-amiloide: la investigación en alzhéimer busca también fármacos contra la inflamación crónica y la proteína tau
- Ni una semana ni seis meses: la Seguridad Social tiene un plazo máximo de tres meses para aprobar una jubilación
- España incorpora el cribado neonatal para el síndrome de los 'niños burbuja' en el que Catalunya fue pionera
- Encuestas de las elecciones en Andalucía 2026: así están los sondeos
- Las Hijas de Felipe: 'Las monjas de los siglos XVI y XVII fueron capaces de pensar estrategias muy colectivas de supervivencia
- Aguas termales en Santa Coloma de Gramenet: la ciudad hará dos pozos de hasta 500 metros en Fondo para analizar el acuífero
- Juanfran Pérez Llorca: 'Quiero tener una relación institucional correcta con Salvador Illa y hablar de la financiación