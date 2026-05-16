Jesús Cintora y 'Malas lenguas noche' retrasan su emisión por una oferta imprevista de duración indeterminada

Movimiento sorpresa en los despachos de RTVE que afecta de lleno a una de las grandes apuestas de la temporada en su segundo canal. La 2 ha decidido alterar por completo su parrilla de prime time para este sábado, provocando un inesperado retraso en la emisión de 'Malas lenguas noche', la nueva versión del espacio capitaneado por Jesús Cintora.

Los espectadores que esperaban sintonizar el programa en su franja habitual se van a encontrar con un cambio de planes de última hora. La corporación pública se ha visto obligada a mover ficha de manera imprevista ante la aparición de una oferta de programación de última hora, lo que ha obligado a desplazar los contenidos ya cerrados de su parrilla nocturna y a dejar la emisión del formato de Cintora en el aire, a la espera de una hora definitiva para arrancar.

Y es que aunque no estaba previsto, la segunda cadena de TVE está emitiendo hoy la final de la Copa de la reina, que disputan Atlético de Madrid y Barcelona. El partido ha comenzado a las 21:00 horas, por lo que con una duración de 90 minutos más añadidos y descanso se irá hasta las 23:00 horas.

Pero es que además, al ser una final, la cadena emitirá también la entrega de medallas y el alzamiento del trofeo, por lo que el programa de Cintora podría comenzar hoy pasadas las 23:00 horas. Eso si no se disputa una prórroga y una tanda de penaltis. De ser así, el inicio de 'Malas lenguas noche' podría situarse cercano a las 00:00 horas.

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Sin embargo, a pesar de este inhabitual horario, el programa de Jesús Cintora podría beneficiarse del posible arrastre si la final consigue una buena audiencia. Eso, sumado al tardío inicio podrían llevar al programa de actualidad a marcar mañana un récord historico en share, pues al iniciar más tarde su retransmisión, también se prevé que consiga una media menor en espectadores.