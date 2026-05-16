Dónde ver gratis hoy la final de Eurovisión 2026 desde España y por qué RTVE no la emite

Hoy a las 21:00 horas de la noche se celebra la final de Eurovisión 2026, una de las citas televisivas y musicales más esperadas del año a nivel mundial que se celebra en Viena. Sin embargo, este año el panorama en nuestro país es radicalmente distinto para los seguidores más fieles: España no participa y TVE no emitirá la gala.

Se trata de un terremoto mediático sin precedentes, ya que nuestro país pertenecía al selecto grupo del 'Big Five' (los fundadores y principales benefactores económicos del certamen). La corporación pública ha tomado la drástica decisión no solo de retirar su candidatura, sino de aplicar un apagón total en sus canales principales (La 1 y RTVE Play), y en su lugar, apostar por 'La casa de la música'.

Los motivos de la ausencia de España

La razón detrás de este plantón histórico de RTVE es puramente política y humanitaria. La televisión pública española anunció oficialmente su retirada total después de que la Unión Europea de Radiodifusión (UER) confirmara y blindara la participación de Israel en la edición de este año.

A pesar de que España y otros operadores públicos exigieron cambios drásticos en el reglamento de neutralidad para evitar la sobreexposición del conflicto en Oriente Medio, RTVE consideró que las medidas adoptadas por la UER eran "insuficientes", alegando que el clima de desconfianza política hacía "imposible mantener la esencia del festival". Una firme postura de boicot a la que también se sumaron otros países de forma oficial como Países Bajos, Irlanda, Eslovenia e Islandia.

Que la televisión pública española no emita el festival no significa que los eurofans patrios se vayan a quedar a ciegas. Existen alternativas oficiales, 100% legales y gratuitas para seguir el minuto a minuto de la gran final de hoy sábado a partir de las 21:00 horas.

La UER emitirá toda la gala final en riguroso directo, con señal en alta definición y de manera completamente gratuita para todo el mundo a través del canal oficial de YouTube de Eurovisión.

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Aunque España no cuenta con jurado profesional este año al no competir, los espectadores españoles sí podrán votar. Podrán hacerlo a través de la plataforma web oficial bajo la categoría de votos del "Resto del Mundo".