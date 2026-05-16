Audiencias TV ayer: 'Tu cara me suena' se dispara con récord de temporada y 'La hora de La 1' ni se inmuta y lidera la mañana a pesar de su corte de luz

'Tu cara me suena' sigue mandando en la noche de los viernes. El talent show que presenta Manel Fuentes sube 3 puntos en una semana y logra su mejor dato de la edición con un espectacular 21,6% y 1.735.000 espectadores. De esta manera, el concurso de Antena 3 logra récord y se mantiene invicto con cinco victorias de cinco posibles.

Por la mañana, 'La hora de La 1' ni se inmuta en audiencias a pesar de haber perdido durante 20 minutos la emisión por un corte de luz. El programa de Silvia Intxaurrondo lideró con un gran 17,8%, pero dejó a sus rivales en el abismo. 'Espejo Público' perdió el doble dígito con un 9,9%, mientras que 'El porgrama de AR' tuvo que conformase con un 10,6%.

Volviendo a la noche, 'De viernes' baja unas décimas y se queda al borde del undígito. El programa de Santi Acosta y Bea Archidona se queda con 10% y 782.000 seguidores, pero mantiene cómodamente la segunda plaza de la noche.

En cuanto al resto de ofertas, el cine de Cuatro (7,1%) volvió a superar al de La 1 (6,8%) y 'Equipo de Investigación' (5,9%) se recupera.

PRIME TIME

Antena 3

Tu cara me suena: 21,6% y 1.735.000

Telecinco

De viernes: 10% y 782.000

La 1

Plan de c1ne: Los oDiosos ocho: 6,8% y 636.000

Cuatro

First Dates: 5,8% y 599.000

El Blockbuster: Prince of persia: Las arenas del tiempo: 7,1% y 663.000

laSexta

laSexta Clave: 4,5% y 423.000

laSexta Columna: 5,7% y 597.000

Equipo de Investigación: 5,9% y 611.000 / 5,1% y 375.000

La 2

Trivial Pursuit: 4,3% y 423.000

Cifras y letras: 6,5% y 693.000

Plano general: 2,9% y 315.000

Historias de nuestro cine: 1,2% y 100.000

LATE NIGHT

Antena 3

Tu cara me suena: 13,5% y 385.000

laSexta

Equipo de Investigación: 5,6% y 216.000 / 8,3% y 189.000

Cuatro

Cine Cuatro: El guerrero nº13: 4,7% y 195.000

La 1

Plan de c1ne 2: Camino a la desesperacion: 4,2% y 171.000

TARDE

Antena 3

Sueños de libertad: 14,2% y 1.256.000

Y Ahora Sonsoles: 9,5% y 714.000

Pasapalabra: 18,3% y 1.527.000

La 1

Directo al grano: 10,2% y 864.000

Valle Salvaje: 10,4% y 768.000

La promesa: 12,3% y 898.000

Malas lenguas: 11,6% y 887.000

Aquí la tierra: 11,7% y 998.000

Telecinco

El tiempo justo: 8,4% y 693.000

El diario de Jorge: 8,6% y 632.000

Allá tú: 10,5% y 866.000

Cuatro

Todo es mentira: 5,7% y 470.000

Lo sabe, no lo sabe: 6% y 440.000

laSexta

Zapeando: 5,4% y 467.000

Más Vale tarde: 6% y 444.000

La 2

El cazador: 2,3% y 201.000

Saber y ganar: 7,2% y 652.000

Grandes Documentales: 4,2% y 344.000

Malas lenguas: 7% y 512.000

Sukha: 2,1% y 161.000

Trivial Pursuit: 1,7% y 148.000

MAÑANA

Antena 3

Espejo Público: 9,9% y 272.000

Cocina Abierta de Karlos Arguiñano: 15,4% y 750.000

La ruleta de la suerte: 21,2% y 1.515.000

La 1

La hora de La 1: 17,8% y 367.000

Mañaneros 360: 16,8% y 555.000 / 11,3% y 890.000

laSexta

Aruser@s: 15% y 344.000

Al Rojo vivo: 7,1% y 277.000

Telecinco

La mirada crítica: 9,3% y 175.000

El programa de AR: 10,6% y 261.000

Vamos a ver: 10% y 370.000

El precio justo: 9,5% y 628.000

Cuatro

Alerta cobra: 2% y 47.000

En boca de todos: 8,3% y 275.000

La 2

El cazador: 2% y 119.000

INFORMATIVOS

Tarde

Antena 3 Noticias 1: 23,4% y 2.132.000

Telediario 1: 14,1% y 1.290.000

Informativos Telecinco 15H: 9% y 817.000

laSexta Noticias 14H: 7,1% y 569.000

Noticias Cuatro 1: 7,5% y 518.000

Noche

Antena 3 Noticias 2: 17,9% y 1.732.000

Telediario 2: 12,4% y 1.211.000

Informativos Telecinco 21H: 8,1% y 774.000

laSexta Noticias 20H: 7,6% y 610.000

Noticias Cuatro 2: 5% y 400.000

RÁNKING

Diairo: Antena 3 (15,2%), La 1 (10,9%), Telecinco (9,1%), laSexta (6,2%), Cuatro (5,6%), La 2 (3,5%).

Noticias relacionadas

Mes: Antena 3 (12,8%), La 1 (11,1%), Telecinco (9,3%), Cuatro (6,2%), laSexta (5,9%), La 2 (3,3%).