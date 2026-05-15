‘Valle Salvaje’, avance del capítulo de hoy viernes 15 de mayo: Rafael rechaza readmitir a Leonor pese a las súplicas de Rosalía

‘Valle Salvaje’ cierra la semana con nuevos frentes abiertos en la Casa Grande y una verdad cada vez más difícil de mantener oculta. La serie diaria de La 1 se emite de lunes a viernes a las 17:45 horas y también puede verse en streaming a través de RTVE Play y Netflix.

En el capítulo de hoy, Rafael se mantiene firme y se niega a readmitir a Leonor, a pesar de los ruegos de Rosalía. Su decisión aumenta la tensión entre los personajes y deja claro que no piensa ceder, aunque las consecuencias puedan ser dolorosas para quienes intentan interceder por ella.

Mientras tanto, Hernando estrecha el cerco sobre Victoria. Quiere saber más sobre la muerte de los bandidos y la presiona para obtener respuestas, en un movimiento que puede sacar a la luz detalles incómodos y comprometer a más de una persona.

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El gran secreto sobre el hijo de Adriana también empieza a correr peligro. Luisa y Bárbara hablan de lo ocurrido, pero alguien descubre por boca de ellas una verdad que hasta ahora debía permanecer enterrada. La pregunta es quién conoce ahora ese secreto y qué hará con él.