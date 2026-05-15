Episodio 561
‘Sueños de libertad’, avance del capítulo de hoy viernes 15 de mayo: Marta y Fina se reencuentran tras temer lo peor
La serie diaria de Antena 3 cierra la semana con el esperado regreso de Fina, la marcha de Nieves a Tarragona y una nueva crisis en la fábrica.
‘Sueños de libertad’ cierra la semana con uno de los momentos más esperados por sus seguidores. La serie diaria de Antena 3 se emite de lunes a viernes a las 15:45 horas y también puede verse en streaming a través de atresplayer y Disney+.
En el capítulo de hoy, Marta y Fina vuelven a encontrarse después de toda la incertidumbre por la posible muerte de la fotógrafa. El reencuentro termina con un beso y un abrazo entre ambas, con Cloe como testigo de la escena. Después, Fina también vive un momento muy emotivo con Digna, marcado por todo el dolor que provocó su marcha tras las amenazas de Pelayo.
Mientras tanto, Beatriz intenta acercarse de nuevo a Gabriel después de haberse acostado con él, pero se encuentra con su rechazo. Gabriel, además, trata de ocultar a Begoña lo ocurrido. La situación se complica cuando Álvaro descubre a Beatriz con Gabriel y se enfrenta a ella, aunque ella le deja claro que no piensa volver a su lado.
La crisis de la fábrica sigue creciendo ante la inminente visita del señor Brossard. Los socios se reúnen para preparar una estrategia común tras el robo de los camiones, pero las tensiones internas amenazan con poner todavía más en peligro el futuro de la empresa. En paralelo, Tasio intenta localizar a Carmen y acude a Claudia para averiguar dónde está, aunque ella prefiere guardar silencio.
Nieves también toma una decisión que sacude a su familia. Reúne a Mabel y Miguel para comunicarles que se marchará una temporada a Tarragona, una noticia que deja destrozados a sus hijos y también a Pablo, consciente de que su marcha tiene mucho que ver con él. Por otro lado, Paula se derrumba ante Manuela tras el rechazo de Tasio y termina confesándolo todo. Al conocer lo sucedido, Digna decide despedirla, mientras Valentina le cuenta a Cloe que se acostó con Andrés.
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