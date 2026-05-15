Sole Giménez, feliz con su nuevo disco y su salto a 'Tu cara me suena': "Tenía ganas de divertirme"

Sole Giménez es una de las concursantes de la edición número 13 de 'Tu cara me suena'. La cantante, además ha estrenado recientemente su disco 'Ser humano' y en el marco de los Premios Dial 2026, - celebrados el pasado mes de marzo en Tenerife - atendió a YOTELE en la alfombra roja.

Durante la breve conversación, la cantante ha explicado qué le llevó a aceptar el reto de 'Tu cara me suena' y también definió su nuevo disco.

YOTELE: Después de muchos años en la música, ¿qué es lo que te ha llevado a aceptar la participación en 'Tu cara me suena'?

SOLE GIMÉNEZ: Las ganas de divertirme, básicamente. De ponerme en otra parte que no me había puesto nunca porque creo que se puede aprender mucho. Y también divertirme, como te digo.

Y: Además este año has sacado el disco 'Ser humano', ¿qué nos puedes contar de este nuevo trabajo?

S.G: Fantástico. Además con dos canarios: Pedro Guerra y Pablo Cebrián, así que muy bonito. El disco es precioso. Estoy muy contenta con él y tiene canciones maravillosas que espero que la gente las escuche y puedan llegar a emocionarles y le hagan reflexionar también un poquito.

Sole Giménez en 'Tu cara me suena'

Sole Giménez se estrenó en la primera gala de 'Tu cara me suena' imitando a Shakira. Tras esa sorprendente imitación, la artista se puso en la piel de Amaia Romero, brilló como Edith Piaf en la tercera gala - acabó como ganadora esa semana -, cambió de sexo para imitar a Tino Casal y esta noche se convertirá en Debbie Harry.

Noticias relacionadas

Tras solo cuatro galas, Sole Giménez acumula un total de 67 puntos en su casillero, siendo la quinta clasificada, es decir, ocupa la última plaza que da acceso a la final. Pero aún queda mucho camino por recorrer y muchos artistas a los que imitar. Mientras tanto, seguiremos disfrutando de su música por un lado, y de su nueva faceta cada viernes en 'Tu cara me suena'.