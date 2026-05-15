ENTREVISTA YOTELE
Sole Giménez, feliz con su nuevo disco y su salto a 'Tu cara me suena': "Tenía ganas de divertirme"
La cantante, concursante de la actual temporada de 'Tu cara me suena' fue una de las invitadas de los Premios Dial
Sole Giménez es una de las concursantes de la edición número 13 de 'Tu cara me suena'. La cantante, además ha estrenado recientemente su disco 'Ser humano' y en el marco de los Premios Dial 2026, - celebrados el pasado mes de marzo en Tenerife - atendió a YOTELE en la alfombra roja.
Durante la breve conversación, la cantante ha explicado qué le llevó a aceptar el reto de 'Tu cara me suena' y también definió su nuevo disco.
YOTELE: Después de muchos años en la música, ¿qué es lo que te ha llevado a aceptar la participación en 'Tu cara me suena'?
SOLE GIMÉNEZ: Las ganas de divertirme, básicamente. De ponerme en otra parte que no me había puesto nunca porque creo que se puede aprender mucho. Y también divertirme, como te digo.
Y: Además este año has sacado el disco 'Ser humano', ¿qué nos puedes contar de este nuevo trabajo?
S.G: Fantástico. Además con dos canarios: Pedro Guerra y Pablo Cebrián, así que muy bonito. El disco es precioso. Estoy muy contenta con él y tiene canciones maravillosas que espero que la gente las escuche y puedan llegar a emocionarles y le hagan reflexionar también un poquito.
Sole Giménez en 'Tu cara me suena'
Sole Giménez se estrenó en la primera gala de 'Tu cara me suena' imitando a Shakira. Tras esa sorprendente imitación, la artista se puso en la piel de Amaia Romero, brilló como Edith Piaf en la tercera gala - acabó como ganadora esa semana -, cambió de sexo para imitar a Tino Casal y esta noche se convertirá en Debbie Harry.
Tras solo cuatro galas, Sole Giménez acumula un total de 67 puntos en su casillero, siendo la quinta clasificada, es decir, ocupa la última plaza que da acceso a la final. Pero aún queda mucho camino por recorrer y muchos artistas a los que imitar. Mientras tanto, seguiremos disfrutando de su música por un lado, y de su nueva faceta cada viernes en 'Tu cara me suena'.
Suscríbete para seguir leyendo
- El último Informe de Seguridad Nacional suaviza el lenguaje sobre China y señala a España como objetivo de ataques híbridos de Rusia
- Junts se abre a facilitar el decreto de vivienda del Gobierno si permite desgravar las hipotecas
- Los cazadores rechazan salir a cazar jabalíes en verano pese a que el Govern permite hacerlo todo el año
- Entra en vigor el copago farmacéutico: cuánto pagaré según la renta y la pensión
- El Gobierno se abre a desgravar las hipotecas para salvar el decreto de los alquileres como pide Junts
- Más allá de la beta-amiloide: la investigación en alzhéimer busca también fármacos contra la inflamación crónica y la proteína tau
- Ni una semana ni seis meses: la Seguridad Social tiene un plazo máximo de tres meses para aprobar una jubilación
- Así será el primer tardeo en un mercado municipal: conciertos, ‘dj’ y tapas kilómetro 0 en Santa Coloma de Gramanet