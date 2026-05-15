¿Qué pasó en la primera temporada de 'Berlín'? Te resumimos la temporada 1 antes de que veas el final de la serie

Netflix ha estrenado este viernes, 15 de mayo, la nueva temporada de 'Berlín', el spin off de 'La casa de papel'. Bajo el nuevo título 'Berlín y la dama de Armiño', la serie cuenta en esta segunda temporada cómo la banda trata de robarle a un importante noble todo su patrimonio mientras le hacen creer que están robando para él un cuadro de Leonardo Da Vinci. Para que puedas ver los nuevos episodios de la serie sin perderte ni un solo detalle, desde YOTELE hemos prepara un resumen por capítulos para recordar todo lo ocurrido en la temporada anterior.

EPISODIO 1

Berlín deja atrás a una chica después de que le hayan dejado, pero se embarca en una nueva aventura con una banda distinta a la que conocemos: tenemos a Keila, la informática, Roi, el chaval que abre cerraduras; Damián, profesor universitario y gran mente; y Bruce, un hombre para todo.

Vemos como entran en una mansión y se hacen con un cáliz haciéndose pasar por policías.

Nos trasladamos ahora a París, añadiendo a Cameron a la banda, una chica que Berlín define como una chica de prácticas. Vemos que Berlín va a usar el cáliz que se llevó en su robo anterior para hacerse con un botín mucho más grande: Joyas por valor de 44 millones de euros.

Engañando a un cura para usar la cripta de una iglesia y mostrándole un cáliz falso que supuestamente encuentran, Berlín les cuenta que ese lugar cuenta con acceso a las catacumbas de París, y con ello podrán acceder a la casa de subastas más importante de París. Será allí donde se harán con las joyas.

Para saber cuándo llegarán todas las joyas de diferentes ciudades del mundo, deberán espiar al director de la casa de subastas, y lo hacen colocando unas cámaras allí. Será entonces cuando Roi y Cameron empiecen un interés amoroso, aunque los dos se empeñen en negarlo.

Pero no es el único que parece sentir algo. A Berlín le ocurre lo mismo con Camille, la mujer del director de la casa de subastas. Además, Bruce también le dice a Keila que se siente atraído por ella.

Berlín provoca un encuentro con Camille, aunque no sale precisamente como él esperaba. Por ello, provoca un segundo encuentro con ella. Al mismo tiempo, el resto de la banda se mete en un problema cuando el cura de la iglesia quiere llevarse el supuesto cáliz que han encontrado para enseñárselo al rector de la supuesta universidad de la que viene la banda.

EPISODIO 2

Roi y Cameron se encargan de pegarle un tirón al cura con el cáliz, pero los ayudantes del cura, unos expresidiarios peligrosos, les ponen las cosas un pelín difíciles. Tanto, que finalmente estos consiguen recuperar el cáliz, sin éxito para los ladrones. Mientras, Berlín sigue su plan de conquista con Camille. Tras una noche conociéndose, la chica parece estar bastante loquita por él.

Bruce sigue descubriendo aspectos desconocidos de Keila, mientras el cura le devuelve el cáliz a Damián por el miedo tras lo ocurrido.

Camille llama a Berlín al día siguiente, diciéndole que está casada, pero que lo han pasado muy bien y que le gustaría verle de nuevo. Pasan el día juntos, mientras los chicos abren un túnel hacia la casa de subastas.

Keila le cuenta a Cameron que está loca por Bruce, y que no sabe qué hacer con la situación, al tiempo que la banda usa las catacumbas de la iglesia para entrar y hacerse con el control de las cámaras de seguridad de la casa de subastas.

EPISODIO 3

Berlín y Camille se ven sorprendidos en un restaurante por el marido de la mujer, pero gracias a un gran papel, consigue despistarle sobre lo que estaba ocurriendo allí. El problema para Camille le llega cuando la mujer se deja el ordenador encendido en casa y lee los mails con Berlín.

Camille le cuenta al hombre que su marido se ha tomado mejor de lo que pensaba lo ocurrido, pero que ella no tiene pensado dejarle.

Al mismo tiempo, Damián recibe una mala noticia: su mujer le pide el divorcio. Será entonces cuando el hombre se obsesione con que su mujer tiene una aventura extramatrimonial.

Para los atracadores, las cosas se ponen feas. Todas las joyas han llegado, pero pronto van a sacarlas del sitio para una tasación y rueda de prensa, por lo que tienen que actuar rápido: el atraco tiene que adelantarse.

EPISODIO 4

La banda perpetra el robo en la cámara acorazada de la casa de subastas, y mientras el resto de chicos limpia el lugar para no resultar sospechosos, es Berlín quien utiliza algunas pistas falsas para que el dueño del lugar resulte el principal sospechoso del robo para la policía.

Bruce le pide a Keila que le ayude a entrar en la oficina de alquiler de motos para eliminar su pasaporte, pues es el vehículo que usó Roi para robar el cáliz al cura y que no pueden devolver. Teme que le pillen, a pesar de tener una identidad falsa, gracias a la foto del documento.

Cameron y Roi siguen con su tonteo, y después de que esta le proponga salir a celebrar el robo por París, el chico, no muy convencido, termina accediendo.

EPISODIO 5

Keila y Roi consiguen entrar en la empresa de alquiler de moto, pero tras ser pillados por el dueño, la pareja consigue salir de allí tras un arrebato de valentía de la hacker.

Cameron ha salido de fiesta con una de las joyas más importantes del atraco, y después de robar un coche de lujo, Roi se lo juega a una carrera que termina perdiendo por culpa de la chica, que le cuenta el pasado tormentoso que tuvo con un cantante que fue su pareja.

El dueño de la casa de subastas es detenido, mientras que los chicos empiezan su plan para salir de Francia.

Camille acude a hablar con Berlín y le dice que es difícil tomar una decisión sobre qué hacer con su vida ahora que lo ha conocido. El hombre aprovecha la detención para acercarse más a la joven, dándole apoyo en un momento tan duro.

EPISODIO 6

La joven mexicana piensa que no tiene sentido nada dentro del robo, y que su marido debe ser inocente.

Damián, Cameron y Roi empiezan su viaje hacia España, y tras un encuentro con la policía y la astucia de la joven, terminan marchándose sin ser descubiertos. Por precaución, deciden quedarse en un camping que hay cerca del sitio.

Keila y Bruce, por su parte, abandonan el plan del autobús, y tienen que emprender el viaje a pie por el bosque.

El problema para la banda llega cuando la policía detiene a los chicos de las carreras con el coche robado, y dentro encuentran la joya que Cameron llevaba puesta esa noche. Eso les pondrá en la pista del grupo, pues descubren por primera vez que se trata de españoles. Por ello, se presenta en París Alicia Sierra, subinspectora de Europol en España, que se hará cargo del caso junto a la policía francesa.

Damián, abandonado por su mujer, se enfrenta con ella por teléfono. Por ello, decide tener algo con una mujer española que hay en el camping, por quien siente cierta atracción.

Las cosas, que ya están mal para todos, se ponen peor para Keila y Bruce cuando la chica es picada por una serpiente venenosa. El joven trata de sacarle el veneno, pero Keila empieza a sentir efectos del veneno, por lo que tendrá que llevarla a un hospital.

EPISODIO 7

Alicia Sierra está convencida de que el dueño de la casa de subastas no es culpable, y que los españoles lo han utilizado para salir airosos del atraco. Mientras, Berlín trata de ganarse el favor de Camille intentando sacar a su marido de la cárcel.

La policía ayuda a Keila a llegar al hospital, pero descubren un cargador de pistola, por lo que Bruce se ve obligado a secuestrar a los agentes. Al mismo tiempo, los policías que pararon a nuestros ladrones en la caravana les investigan, pues creen que hay algo detrás.

Alicia termina pidiendo ayuda a España para encontrar a los criminales, y quien irá en su busca es la inspectora Raquel Murillo, gran amiga del pasado y muy buena en este tipo de casos.

Damián descubre que la policía va tras ellos y acude a París para rescatar a Berlín, mientras Cameron y Roi montan un plan para marcharse del camping sin levantar sospechas. El problema es que la policía ya los tiene controlados.

Una amiga de Camille le hace caer en la cuenta que todo puede ser un plan de Berlín para deshacerse de su marido y Camille le roba la llave de su habitación para investigar. Allí descubre todo el plan que tenía el español.

EPISODIO 8

Roi y Cameron empiezan a huir del camping tras trazar un plan de distracción a la policía, a la vez que Bruce recoge a Keila del hospital con los dos agentes secuestrados en el coche.

Murillo descubre que la banda ha estado utilizando el hotel de enfrente de la casa del dueño como tapadera y acuden al lugar para ver si aún pueden encontrarlos. Pero con la ayuda de Keila, Damián y Berlín salen del lugar sin ser descubiertos.

Y al tiempo que Camille quiere denunciar a Berlín por lo que sabe, descubre que su marido ha tenido una vida paralela todo este tiempo, y que incluso tiene un hijo fuera del matrimonio.

Sobre las posibles parejas, ambas terminan consolidándose: tanto Bruce y Keila como Cameron y Roi terminan teniendo algo más que amistad.

Camille termina chantajeando a Berlín con todo lo que sabe, y aunque no tiene pruebas, pues él ha sido más rápido y le ha quitado todas las cintas que grabó, accede a pagarle una parte del botín por el amor y la pasión que siente hacia ella.

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Por cierto, Alicia Sierra y Raquel Murillo no consiguen detener a nadie, y afirman esperar a detenerles en el próximo robo.