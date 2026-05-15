‘La Promesa’, avance del capítulo de hoy viernes 15 de mayo: Curro recibe un inesperado telegrama de la Casa Real

‘La Promesa’ cierra la semana con una noticia inesperada para Curro. La serie diaria de La 1 se emite de lunes a viernes a las 18:35 horas y también puede verse en streaming a través de RTVE Play.

En el capítulo de hoy, Santos intenta aclarar con su padre lo ocurrido con su madre. Le asegura que su muerte fue un accidente, aunque eso no borra la culpa que sigue sintiendo. Mientras tanto, Alonso habla con Vera y le deja claro que su situación como criada ya no se sostiene después de saberse que es una señorita de la nobleza. Ella le pide un mes más antes de volver a casa y promete mantener a raya a su padre.

La casa encuentra por fin a una posible cuidadora para los hijos de Adriano: Camila. Al mismo tiempo, Manuel y Julieta comparten un momento de intimidad en el que ella le pregunta si alguna vez le mentiría. Él lo niega, aunque en realidad sigue ocultándole información. La llamada de Vera tampoco encaja con lo que le contó el duque, por lo que empieza a plantearse escribir a su madre para entender qué está pasando.

María Fernández observa una actitud extraña entre Carlo y Estefanía y podría estar cerca de descubrir lo que ambos esconden. Por su parte, la entrevista de Curro resulta ser un éxito y llena de orgullo a Alonso y Martina. Ella, centrada en ayudar a Adriano, le anima a reconocerla a través del tacto, acercando sus manos a su cara, su nariz, sus mejillas y sus labios.

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Ese momento de intimidad entre Martina y Adriano amenaza con cambiarlo todo entre ellos. Pero el cierre del capítulo llegará con una sorpresa inesperada: un telegrama de la Casa Real dirigido a Curro llega a La Promesa. La pregunta es qué información contiene y cómo afectará a su futuro.